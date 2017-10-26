中國鍥金畫大師來台首展 辛澤榮：願無償傳授技藝以免失傳

2017-10-26 16:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中國鍥金畫大師辛澤榮的作品獨樹一格，曾被國家主席習近平拿來送給外國元首，他帶著喊價上億元的清明上河圖鍥金畫來台首展，並且公開招生，他說，不管中國或台灣只要有人想學，他無償傾囊相授，以免失傳。

「鍥而不捨─中國非遺辛澤榮鍥金創作展」於10月28日至12月3日在佛光山寺佛光緣美術館總館展出，其中長4公尺、寬30公分的清明上河圖更讓藝術界引領期盼。

辛澤榮出身山東青島書香世家，先祖在清朝年間連出三世太學生，先人辛毓楹將書畫藝術在銅板上雕刻，成為鍥金工藝開端。辛澤榮6歲提毛筆寫字，還將祖上技藝創新自創各種鍥金技法，被譽為中國鍥金畫非遺傳承人。

辛澤榮的兒子辛學遠說，他父親2008年花了2年多時間，刻繪出清明上河圖，技驚中國，這不僅是辛家傳家寶，他更希望能讓更多人欣賞，因而婉拒收藏家開出的億元天價。

辛學遠指出，鍥金畫要求書法和繪畫並重，材質非金即銀，且沒有事前描繪，一刀錯即全數報廢，他的父親雖達人刀合一境界，也因而有感於門檻太高，擔心後繼無人。

辛澤榮多次受邀赴日、韓、香港參展，拿到香港世界華人藝術大會國際金獎，曾入選山東非物質文化遺產名錄，作品被列入2008年奧運的國禮。