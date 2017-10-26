台美自動查驗通關正式啟用 花3000元享受大便利

美國全球入境（Global Entry）自助式通關亭（Kiosk）。（記者王冠仁翻攝）

2017-10-26 16:43

〔記者王冠仁／台北報導〕內政部移民署今天下午在桃園國際機場第2航廈，舉辦「台美自動查驗通關互惠使用啟用典禮」，宣布我國與美國民眾，從11月1日起，可以互相使用對方機場的自動通關系統，國人經過申請、核准後，入出境美國將不再需要經過冗長排隊通關程序，可節省許多等候時間。美國也將成為第1個與我國互惠簽署全面使用自動通關系統的國家。

移民署指出，我國與美國於美東時間105年4月4日共同簽署「台美發展國際旅客便捷倡議合作聯合聲明」，台灣正式加入美國「全球入境計畫」。此計畫是美國國土安全部海關暨邊境保護局透過預審機制，加速低風險旅客入境美國。

往後國人可透過美國「全球線上註冊系統（ttp.cbp.dhs.gov）」註冊，並繳交美金100元（約新台幣3021元），經面試及審核通過即可成為效期長達5年的會員。會員入境美國時，僅須在美國主要機場之「全球入境計畫」自助式通關亭（Kiosk）完成入境及海關申報手續，即可由專用通道入境，使用非常簡便。

內政部長葉俊榮說，全球入境及e-GATE自動通關的連結是增加台美人民間的互動往來的里程碑，讓國人以最有尊嚴且便利的方式行遍全球。美國在台協會處長梅健華說，今天是台美關係的重要里程碑，美國公民也將可率先全面使用台灣的自動查驗通關系統，令他倍感光榮。