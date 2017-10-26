「香蕉人」現身送香蕉 原來是百貨週年慶做公益

百貨週年慶邀香蕉人代言，並採買台灣香蕉贈送給民眾，幫助蕉農。（記者李忠憲攝）

2017-10-26 16:44

〔記者李忠憲／台中報導〕台灣原創LINE貼圖「香蕉人」今天竟現身豐原發香蕉！原來是為期18天的百貨週年慶今天登場，業者特別力邀香蕉人代言外，更採買台灣本土香蕉，分贈給民眾做公益，也幫助蕉農。業者表示，採買香蕉價格都高於市價，希望拋磚引玉，鼓勵大家多吃香蕉。

一年一度的豐原太平洋百貨週年慶今天上午登場，當紅台灣LINE貼圖「香蕉人」也首度與百貨業者合作代言。由於近來國內香蕉價格低迷，蕉農苦不堪言，百貨業者也先後採購5百斤、2500根香蕉做公益，現場並由香蕉人分送香蕉給民眾贈送給民眾。

百貨公關廖美雅表示，採買香蕉來自有機小農及市府農業局青果社介紹的台中在地蕉農，和他們直購香蕉，更以高於市價價格採購，以實際行動支持蕉農，更希望拋磚引玉，帶動更多人購買香蕉。

「香蕉人」作者楊劍雄表示，會創香蕉人角色是因為他自己比較懶惰，比較不喜歡削皮的水果，加上香蕉顏色明亮，因而選定香蕉。他知道最近香蕉價格不是很好，希望大家多多購買台灣好蕉，幫助蕉農。

百貨業者除祭出多項消費優惠外，卡友禮也推出週末限定「香蕉人公仔」、「香蕉人造型地墊」與「香蕉人絨毛面紙套」，有興趣民眾可上官網查詢。