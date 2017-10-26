中市創業核心課程講座起跑 提供新創企業育成輔導

2017-10-26 16:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕扶助青年創業，台中市府委託財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心，辦理「青年創新事業培育計畫」，除著重創業後育成輔導，並針對創業家的專業職能需求，今天起舉辦一系列創業主題課程講座，希望協助創業者永續發展。

首堂創業核心課程在鞋技中心紅樓舉辦，課程以「讓創業贏在起跑點」為題，由拾寶聯合企管顧問公司總經理黃茂景，講授企業籌備期間及設立初期的經營要訣，協助創業者有效管理事業，並找出個人的市場競爭優勢，有30多位創業家報名參加。

經發局專委江振瑋表示，市長林佳龍對青創十分重視，加上新的商業模式逐漸轉變，因此提出青創夢想家計畫，去年也與中央、地方及民間共8個育成單位，簽署中部創業育成平台生態圈合作備忘錄，今年將透過「青年創新事業培育計畫」匯流各階段育成能量，打造成最豐沛的創業輔導資源平台。

江振瑋指出，鞋技中心每年協助新創企業申請政府補助超過50件，且獲得超過2千萬元補助，同時協助多家企業獲得新創事業獎、AABI亞洲育成最佳優良廠商火炬獎等獎項，「青年創新事業培育計畫」希望借重鞋技中心善於整合中央與地方資源及豐富的輔導經驗，協助台中創業家成長茁壯。

經發局表示，首波10堂創業核心課程自即日起至12月5日登場，以如何跨越創業前3年的死亡峽谷為核心，邀請專業講師透過經驗傳承，引領新創企業面對財務、行銷、研發、人力管理及經營管理等問題的挑戰，進而協助改善既有營運模式，在創業的路上永續發展。

「青年創新事業培育計畫」除了持續依創業者需求開設精彩的核心課程外，後續更將搭配創業Speak米粉會、創業交流會、標竿參訪、協助申請稅捐減免及創業關懷輔導機制等，協助創業中及已創業的台中青年，獲得更完整的創業資源與能量。