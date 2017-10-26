偏鄉新嘉國小學童至大學上課 創客學習趣味多

新嘉國小與南榮科技大學辦理創客課程，新嘉國小校長林良駿（右六）帶領學童今日首度到大學上課，小朋友專注聆聽教授上課，南榮科大校長王俊惠（右四）也特地到課堂關心學童上課情形。（記者王涵平攝）

2017-10-26 16:35

［記者王涵平／台南報導］偏鄉小校新嘉國小與南榮科技大學辦理創客課程，學童今日首度到大學上課，專注聆聽教授上課，好奇發問，開啟多元思考學習興趣。

新嘉國小校長林良駿表示，「動手做、實境學」是學校課程特色，為了進一步落實，今年參與南榮科技大學「南瀛溪北創客教育策略聯盟」，協助新嘉國小發展創客教育課程。

這學期規劃4次創意設計課程，1、4、5年級實施「創意陶藝課程」、6年級「創意樂高機器人課程」，結合新嘉國小「金黃鼠耳蝠」特色課程，透過創意課程教學，激發學生不斷的創意思考，學習如何互助合作、與他人溝通以及學習程式設計，並結合藝術美學，讓學生在創造發想的同時，也能涵養生活美學。

新嘉國小師生今日首度跨校到南榮科大上課，可利用大學優質設備，還可與大學教授互動，林良駿表示，小校常受限於場地設備和師資不足，小朋友動手創意課程，難度高且學習成效不彰。

南榮科大校長王俊惠也特地到課堂關心學童上課情形，強調為新嘉國小量身打造適合校本特色與孩子創造發想的課程。

學童第一次到大學上課，對於大學校園環境與教學設備都覺得很新奇，還頻提出問題，教授也鼓勵學童有更多發想，開啟更多元的思考與學習。