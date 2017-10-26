泰拳、選美、星光大道？ 桃市讓移工決定玩什麼

2017-10-26 16:37

［記者陳昀／桃園報導］桃園市勞動局全國首創「東南亞移工休閒育樂參與式預算」，經過2次工作坊討論，擬定出泰拳、選美、唱跳比賽等13項提案，即日起至11月9日開放網路票選，10月29日、11月5日也在桃園、中壢車站放置投票箱，預計選出3案後在明年執行。

勞動局長王安邦表示，桃園市是全國外籍移工最多城市，截至8月底共有10萬8410人，「東南亞移工休閒育樂參與式預算」提供總額150萬元預算，預計選出3案，讓移工朋友自己決定休閒育樂活動，也會開放部分名額讓市民參與，期望市民與移工多接觸，欣賞彼此文化異同、打破文化隔閡。

王安邦指出，這次提案十分多元，如「越南移工的中文教室」，開設初級到高級的中文課程；「國際泰拳比賽」是由泰國移工介紹傳統泰國武術格鬥技藝給市民；另外還有移工的選美、唱跳比賽等活動，讓市民用各種方式認識外籍移工。

勞動局表示，即日起至11月5日開放投票，1人最多投3票，預計選出3案明年執行，獲選團隊可獲得3C產品獎勵，也會抽出1名票選者送出手機，詳情可查詢「2017 Participatory Budgeting for Migrant Workers in Taoyuan」臉書粉絲專頁。