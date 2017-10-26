全運會傳捷報 台東拿4金9銀8銅

全運會落幕，台東共獲4金9銀8銅。圖為代表隊日前出發授旗畫面。（記者黃明堂攝）

2017-10-26 16:27

〔記者黃明堂／台東報導〕在宜蘭縣舉行的106年全國運動會於今天落幕，台東縣代表隊共獲4金9銀8銅成績。

縣府教育處表示，郭婞淳在舉重63公斤級項目，抓舉成績95公斤、挺舉126公斤打破大會紀錄121公斤、總合成績221公斤打破原大會紀錄220公斤；女子組田徑400跨欄羅佩琳跑出成績58秒15，破大會紀錄58秒22，完成個人在全運會的3連霸佳績，男子柔道第四級（81公斤級）吳文舜，則創台東柔道比賽成績2連霸最好的紀錄。台東縣棒球隊摘「銀」，創下台東縣參與全運會棒球賽以來最佳成績。

台東縣代表隊參加106年全運會獲得獎牌的成績如下：

金牌：女子舉重63公斤級郭婞淳、柔道男子第四級吳文舜、柔道男子第五級張巍逞、女子組田徑400公尺跨欄羅佩琳。

銀牌：男子體操個人全能游朝偉、男子射箭團體、男子柔道第三級莊尚晉、男子體操個人單項雙槓游朝偉、單槓游朝偉、吊環游朝偉、女子柔道第六級王姿晴、男子組角力自由式第四級王紹文、男子組棒球團體賽。

銅牌：柔道男子第一級龍任洪祥、女子第二級許琳宣、現代五項女子組團體賽、現代五項女王子組個人賽陳佑萱、女子柔道第三級楊宇潔、男子田徑跳遠林鴻敏、女子柔道第五級張思慈、男子組輕艇競速200公尺雙人愛斯基摩艇。