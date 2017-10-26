國道大型車死亡事故增 高公局提醒駕駛這3點

2017-10-26 16:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道大型車死亡事故103年起逐年增加，今年1月至9月已發生22件，佔所有死亡事故37.9%，其中多以未注意車前狀態為主要肇因。交通部高速公路局除提醒駕駛養足精神、保持車距外，鑑於10月24日國道3號189公里處，發生聯結車因車輪爆胎，衝至北上車道撞擊小客車，造成3死1傷，呼籲駕駛務必定期檢測胎紋、胎壓，行車前也要檢查車況，避免憾事發生。

根據統計，103年至105年國道大型車輛死亡事故件數，分別為19、21、27件，今年截至9月，大型車輛死亡事故已達22件，其中主要肇因為「未注意車前狀態」者計13件，其次「未保持行車安全距離」計4件，其餘還有「車輪脫落或輪胎爆裂」、「拋錨未採安全措施」或「變換車道或方向不當」等因素。

高公局表示，大客車乘載人數較多，發生事故傷亡人數較高，另因承載噸數較高，發生事故易加劇事故嚴重性，特別提出3點，要職業駕駛人特別注意，包含上路前應養足精神再上路，避免疲勞駕駛或精神不濟降低專注力；若精神狀況較差，可至設有駕駛人休息室服務區充分休息後再出發。

夜間或日間離峰時段，車流量較少且車速快，請勿超速並保持適當安全距離，以避免前方遇緊急狀況時，自身煞車不及。

若車輛突然故障停駛於車道中，容易造成後方來車追撞，除上路前詳加檢查車況外，若有緊急狀況，儘量滑行至路肩，啟亮危險警告燈，並於車輛後方50至100公尺處，樹立車輛故障標誌；大客車駕駛務必引導乘客下車退出車道至安全處所，再利用高公局免付費電話1968通報交控中心求援。