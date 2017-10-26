國際技能賽 明道中學楊詠淇奪銀

明道中學楊詠淇獲國際技能競賽餐飲服務類銀牌。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-26 16:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕第44屆國際技能競賽於10月20日在阿拉伯聯合大公國阿布達比落幕，中市明道中學提名的楊詠淇，以高度的專業和良好的服務態度自全世界37位餐飲服務好手中脫穎而出，奪得餐飲服務類銀牌！

國際技能競賽被喻為「世界技能奧林匹克」，今年在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行，共有58個國家、近1300位國家代表同台競技。

台灣則有47名國手參賽，在6大類群42個職類項目，共贏得4面金牌、1面銀牌、5面銅牌及27項優勝獎，唯一的一面銀牌則是由楊詠淇獲得。

明道中學提名的楊詠淇，自去年10月的國際技能競賽國手選拔賽獲選為餐飲服務國手後，便接受國手培訓團隊的完善訓練，備戰期間，詠淇不僅規劃於北部的餐廳和飯店酒吧實習，也至高雄餐旅大學、明道中學練習。

由於是參加國際級比賽，楊詠淇受到嚴格的訓練，日常生活曾一度變成緊繃，讓她曾感到迷惘、抗拒，但經師長關懷、撫慰，詠淇終學會轉變心態，許多事情也就做得順了。

楊詠淇表示，參加國際競賽考驗的不只是技術，「心態」的調整更是一大課題。

楊詠淇表示，本屆餐飲服務競賽的範圍較以往多了2項餐廳服務形式，其中亦包含未曾接觸的考題，面對未知的挑戰，詠淇選擇放下不安，勇於發問及學習。

能獲得世界銀牌，楊詠淇謙虛的說，「榮譽是屬於團隊的」，感謝指導老師林俊松老師和龐大的培訓團隊。

明道中學校長汪大久表示，楊詠淇於明道中學就讀國三時便為自己擬訂目標，努力耕耘，一路通過重重考驗，站上世界舞台，獲得國際上的肯定實至名歸，全校師生與有榮焉。