高雄喜憨兒創作料理餐廳 重新裝潢再開幕

喜憨兒創作料理餐廳今天歡喜再開幕，邀請成功轉介職場庇護員工與雇主回娘家分享就業心得。（記者張忠義攝）

2017-10-26 16:18

〔記者張忠義／高雄報導〕喜憨兒創作料理餐廳重新裝潢整修今天歡喜再開幕，邀請成功轉介職場庇護員工與雇主回娘家分享就業心得，勞工局長鄭素玲到場祝賀並頒狀感謝愛心企業21世紀生活事業及順億鮪魚專賣店，期勉庇護員工持續精進，早日覓得良職。

憨兒小彥從事創作料理內場工作7年，負責製作冷食區餐點，聆聽學長分享轉職心得，讓他萌生轉換跑道念頭，經媒合進入21世紀風味館任職，起初無法自力搬運重物，工作效率大受影響，店長適時調整工作量，協助小彥逐漸步上正軌，穩定就業超過3個月。

憨兒阿琴想外出工作分擔家計，經就服員媒合受雇順億鮪魚專賣店，記憶壽司種類、數量及擺放方式成為一大考驗，還得學會手切0.5公分厚蛋皮，店長由淺入深規劃學習內容，並委由就服員從旁指導，協助她克服難關。

26歲憨兒小瑜患有中度智障，轉至庇護商店工作7個月，起初無法牢記菜名，就服員使用圖片幫助記憶，並指導小瑜演練送餐，費時5個月已能細數所有菜名，並為客人介紹餐點內容。

餐廳推出新菜色蝦兵蟹將黃金泡菜鍋，另供應壽司、生魚片、沙拉、烤物、炸物、煮物、鍋物，採單點吃到飽服務，即日起至11月30日預定9折優惠，消費滿1000元送100元抵用券一份，洽詢電話（07）7677238。