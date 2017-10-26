新莊保元宮百年慶典「弄過火」 28日起轎出巡

保元宮信徒踏過炭山，踢起熾紅的炭火。（圖由新北市文化局提供）

2017-10-26 15:46

〔記者葉冠妤／新北報導〕慶祝太子爺（中壇元帥李哪吒）誕辰，擁有250年歷史的新北市新莊保元宮今至28日舉辦一系列慶典，其中聞名遐邇的重頭戲「弄過火」儀式將在28日起轎出巡，民眾千萬別錯過傳承百年的慶典。

新莊保元宮於每年農曆的9月7日至9日太子爺生日，從7日的遶境大典，8日法會、拜天公，到9日「過炭火儀式」更是整個慶典最精彩之處，「過炭火儀式」俗稱「弄過火」，其用意是為了洗滌神明周遭的汙穢，並增添威靈，達到除穢解厄的作用，保元宮採少見的過炭山型式，由祭祀者抬著神轎，赤腳走過廟埕前超過百度高溫的炭火小山。

最特別的是，參與保元宮「弄過火」的成員，都是普通信眾而非宮廟陣頭，成員不但要有堅定信仰，還需經過前輩們的認可才能加入，參與人員必須早在1個月前就開始集訓、虔誠遵守傳統既定流程與禁忌，這項純義務性質的投入，所堅持的是對民俗的熱愛和堅貞的信仰，追求完整呈現200多年前的廟會盛況。

新北市政府文化局表示，保元宮「弄過火」儀式，是當地信仰的一環，有先民生活的縮影，百年來相沿成習，是新北市登錄的無形資產，邀請民眾一同來體驗連續3天的宗教盛會，跟著陣頭遶行新莊老街、欣賞各陣頭於保元宮前的精彩表演，參與拜天公、犒軍及佈施（大拜拜）和「弄過火」儀式，為太子爺慶生。