慈濟潭子日照中心啟用 百歲人瑞到場包壽司

2017-10-26 15:46

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟護理之家「潭子日間照護中心」今天開幕！百歲人瑞蔡寬阿嬤與貴賓包壽司，展現長者活力，台中市衛生局長呂宗學肯定日照中心空間與資源，讓失能長輩得到適切照顧服務，達到「在地老化」目標。

台中慈濟護理之家「潭子日間照護中心」今天開幕，衛生局長呂宗學、多位市議員及前立委楊瓊瓔等皆前往剪綵。百歲人瑞慈濟志工蔡寬與兩位護理之家的長壽阿嬤應邀與貴賓一起包壽司，展現長者的活力。呂宗學表示，慈濟協助市府推動日照，提供良好空間與資源，讓失能者得到適切照顧服務，達到「在地老化」目標。

台中慈濟醫院院長簡守信表示，老人不是負擔而是寶藏，要珍惜老人家傳承的智慧，發揮社會穩定的力量，更重要的是讓老人家成為活力的老人，結合學校、民意機關等把關心長輩變成台灣社會進步的動力，讓我們的日照做出屬於台灣的特色與驕傲。

護理之家負責人台中慈濟醫院副院長莊淑婷表示，慈濟潭子日照中心取名「好齡居」，就是要做鄉親的好朋友，也提升地方長期照護資源，建立社區照顧服務網絡，透過日照中心專業照護，改善失能長輩健康，並增進生活品質及社會參與，延長留在社區及家庭的時間。

慈濟潭子日照中心可安置16名亞健康老人，提供上午8點到下午5點的日照服務，每月費用1.8萬元。