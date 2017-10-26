萌翻網友！ 可愛的「貓頭鷹背包」

爬山碰到領角鴞中鳥網，雖無明顯傷勢但領角鴞顯得虛弱無力飛走，葉國政把牠放在背包內帶回，牠從背包內探頭往外望的萌樣讓一票網友都直呼「太犯規」。（葉國政提供）

2017-10-26 15:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕看過正港「貓頭鷹背包嗎」？花蓮光復鄉民葉國政昨天去海岸山脈爬山，發現一隻領角鴞全身被鳥網纏住。屏科大獸醫系畢業的葉國政說，初步檢查領角鴞沒受傷，可能因淋雨導致失溫，昨放在背包帶回，今請朋友轉交林務局瑞穗生態館救鳥。

爬山碰到領角鴞中鳥網，雖無明顯傷勢但領角鴞顯得虛弱無力飛走，葉國政把牠放在背包內帶回，牠從背包內探頭往外望的萌樣讓一票網友都直呼「太犯規」。（葉國政提供）

葉國政今天把照片貼臉書「哥哥我也有鳥牌背包喔」！照片中貓頭鷹眼睛又圓又大，可愛的模樣，讓臉友按讚直呼「好可愛，也想有一個」。

落難的領角鴞（照片右上方樹梢），被果園內架設的鳥網纏住。（葉國政提供）

葉國政昨與賴姓山友在海岸山脈沙荖山區、麗太溪附近的果園，發現不明人士架設的鳥網，賴姓山友第一眼看到發現「有一隻鳥還在動！」走近看發現是農委會第二級「珍貴稀有」保育類猛禽「領角鴞」。

領角鴞中鳥網，因奮力掙扎，牠全身都被鳥網纏住而掉落地面。（葉國政提供）

葉國政說，第一時間立刻向前剪開鳥網救鳥，卻發現牠體溫偏低，用瑞士刀慢慢割開，初步檢視領角鴞沒明顯外傷，卻顯得奄奄一息，也沒體力飛走，擔心牠無法自行覓食又不能飛，可能被淺山的野貓野狗攻擊，因此放在背包帶回。葉將傷鳥放在紙箱內保暖，今天託業餘野生動物調查員艾業直轉相關單位。

落難領角鴞從鳥網中被解開，恢復自由，但牠卻似乎飛不起來，顯得虛弱，大而明亮的眼神很無辜。（葉國政提供）

在光復鄉野外調查的行政院農業委員會林業試驗所森林保護組調查人員李宜龍說，初步檢查領角鴞無外傷，將會把傷鳥送到花蓮鳥會的救傷中心治療評估。

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李宜龍說，一般在野外發現受傷動物或鳥類、猛禽，可能大多比較兇，也可能帶有病毒，比如鼬獾目前就可能帶狂犬病毒，貿然去捕捉或觸碰也有受傷或感染風險，也導致野生動物因為驚嚇而發生意外。他建議，先不要急著救傷或送醫院，可以先觀察動物行為，如果有外傷、或有躁動等不正常行為再通報地方動保處或鳥會處理即可；如果沒有大礙，原地放回是很好的操作方式。