露營區無法可管 新北年底前訂管理辦法

有鑑於現行露營區無法可管，新北市議會民進黨團議員羅文崇等人今天提出質詢，要求市府制定法規，保障民眾權益。圖為市府委外經營的八里文化公園露營區。（新北市議會民進黨團提供）

2017-10-26 15:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年露營成為全民運動，但露營區缺乏主責機關管理，也無相關罰則，各單位互踢皮球。新北市議會民進黨團議員羅文崇等人今天提出質詢，要求市府制定法規，保障民眾權益。市長朱立倫表示，年底前將請觀光旅遊局召集相關局處，訂定暫行的管理辦法。

市議員羅文崇表示，新北市有120餘處露營區，現在各自為政，沒有專責單位管理，許多露營區位於山坡地，破壞水土保育，危害民眾安全，市府到底有沒有清查、開罰？

市議員李倩萍質疑，露營區無法可管，如何保障入住者的人身安全，尤其是有營利行為的私有露營區，幾乎未投保公共意外險，政府必須積極介入，否則發生消防安全、土石流等意外，民眾求償無門，新北市政府應加快腳步，制定管理辦法。

朱立倫回應，原本露營是個人自由行為，現在產生商業、消費和安全問題，應該要有相對的管理準則，市府會積極來做，廣義而言，露營是觀光旅遊的一部份，由觀光旅遊局主責的機會高，未來會參照中央和各地方政府意見，年底前訂出暫行的管理辦法或作業要點。