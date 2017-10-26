搶救大潭藻礁 環團促觀塘港開發暫停審查

環團建議觀塘港開發回歸環評專業審查。（記者楊綿傑攝）

2017-10-26 15:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕牽涉大潭藻礁爭議，中油在觀塘港欲興建第三天然氣接收站，相關開發計畫今於環保署進行第二次專案小組審查，環團在會議開始前即聚集環署前，強調大潭藻礁是世界自然遺產，呼籲回歸環評專業審查。而經濟部次長楊偉甫也出席會議。

蔡政府目標2025年非核家園，綠能、天然氣發電比例增加，被設定為供電主力的大潭電廠，中油規劃建造第三天然氣接收站，但因大潭當地有珍貴藻礁及一級保育柴山多杯孔珊瑚，陷入環境保護爭議。

數個環團、在地居民、學者及立委，於會議開始前聚集在環保署，高喊「大潭藻礁是世界自然遺產、環評回歸專業審查」等語。桃園在地聯盟理事長潘忠政直指，此開發案是財團想解套、中油當幫兇、桃園市長鄭文燦背信忘義、學者違背學術良知。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫說，中油對當地地質、生態多樣性解讀錯誤，而移植復育在學術上、法律上都是不可行的，也呼籲農委會至少利用半年時間，展開學術調查並建立基礎資料。

今天會議包括經濟部次長楊偉甫也出席聆聽，會議開始後環團以對保育動物資料不足為由的程序問題，強烈建議停止審查，獲得超過半數環委表達同意，但目前仍就動物調查及程序問題進行討論。