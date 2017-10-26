改建落成啟用 鳳山國中專科大樓變身綠建築

鳳山國中專科教學大樓老舊，教育局打造科技特色的綠建築。（記者陳文嬋攝）

2017-10-26 15:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山國中專科教學大樓歷經多次地震及風雨侵蝕，造成鋼筋裸露、牆壁斑駁等，安全堪虞，市府教育局推動改建工程今落成啟用，打造科技特色的綠建築，成為師生研究的新天地。

鳳山國中迄今60年歷史，全校師生約2200人，原專科教學大樓肇建於民國56年，歷經多次地震及風侵雨蝕，已呈現鋼筋裸露、牆壁斑駁等安全顧慮，在市府及學校積極擘畫之下，於104年9月動工興建。

教育局指出，新建工程總經費7965萬元，總樓地板面積4066平方公尺，共興建24間教室，規劃為大、中型會議室及大、中型專科教室、教師辦公室及創客教學教室，全部採用強化玻璃，提高建物安全性，是兼具人文及科學的多功能教學大樓。

市府副秘書長林英斌、教育局長范巽綠今主持啟用典禮，林英斌表示，正值12年國教新課綱推動之際，專科教學大樓的落成啟用不僅改善老舊、不安全的教學環境外，舒適座椅及完善的設備，也實現了師生在大會議室開會的夢想。

林英斌指出，專科教室設置多功能學習教室，包括創客教學教室的成立，讓師生與高科技更為接近，3D列印技術是師生最愛的項目，木地板、吸音牆有如音樂廳級的音樂教室，全面提升學生音樂領域的學習品質。

教育局長范巽綠說，大樓配備齊全的烹飪教室是學生家政課的最愛，有如五星級的廚房，不時飄出誘人垂涎的芳香，讓人真想一飽口福；另有理化實驗教室實驗，安全設備齊全，還有先進的藥品室，隨時排出空間中的異常氣味，是培育科學人才的好地點。

校長曾宏定感謝代天府贊助一套RO逆滲透系統，專科大樓啟用提供學生多元、創意的教學活動場域，為校園帶來蓬勃朝氣，培育更多優秀人才。