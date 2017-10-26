新北籃球對抗賽 泰山國小拿4連霸

泰山國小籃球隊連續4學期奪冠。（圖由校方提供）

2017-10-26 15:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市泰山國小籃球隊日前勇奪106學年度新北市國小籃球對抗賽冠軍，今天在朝會全校師生前獻獎，總教練吳家齊說，全隊球員表現可圈可點，比賽時充分發揮平日練習默契，攻守俱佳，以6戰全勝完成4連霸，讓泰山國小籃球隊連續2年、4學期獲得新北市籃球賽冠軍。

泰山國小校長李順銓說，校隊小球員的體型比起其他隊伍未佔有優勢，但教練指導認真、小球員肯吃苦，才能造就光榮戰績。

「我不是科班教練，只希望可以盡一點心力，讓孩子的童年有不一樣的點綴」，指導教練陳泓甫也獲得這次比賽的最佳教練獎肯定，陳泓甫說，這次最後4強分別遇上強敵五股及埔墘國小，球員在教練指導下，發揮靈活戰術，13位小球員輪番上陣，以團隊精神贏得最後勝利。

籃球隊長、6年級學生江信緯說，球員們始終記得教練的鼓勵「快樂打球，享受比賽」，加上家長們和教練的支持，大家都抱著平常心上場，就算一時落後，也能沈住氣扭轉戰局、後來居上，在場上用盡全力進攻、回防，雖然平常練習體能好累，時常跑山路、跑階梯，但拿下冠軍超開心，也謝謝隊友一直彼此鼓勵支持。

家長們的全力支持是球員贏球的重要關鍵，家長孫凡茹說，許多家長平常要上班，但大家還是設法請假到冠軍賽加油，嗓子都喊啞了，看到小朋友全力拚戰的態度，實在令人感動，相信全隊都能從中學到凡事全力以赴的態度，抱在手裡的冠軍盃更是學生們最棒的國小回憶。