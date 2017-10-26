任職校長逾10年 私校10大傑出校長出爐

中華民國私校文教協會針對辦學的私校企業也頒獎，頒發第10屆傑出教育事業家獎給董事長們。（記者吳柏軒攝）

2017-10-26 15:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕中華民國私校文教協會針對私立學校，今年首度頒發10大傑出校長獎，遴選出任職超過10年私校校長共10人，表揚其努力，而針對辦學的企業家則頒發第10屆傑出教育事業家獎，同樣有9名辦學的私校企業董事長獲獎。

10大傑出校長獎中，得獎者包含淡江大學張家宜、中國文化大學李天任、正修科技大學龔瑞璋、台南科技大學戴謙、吳鳳科技大學蘇銘宏、龍華科技大學葛自祥、致理科技大學尚世昌、薇閣中學李光倫、僑泰高中廖玉明、新興高中魏宏恩等。

中華民國私立學校文教協會顧問孟繼洛教授指出，今年是首度針對校長進行遴選，遴選標準是需擔任校長職超過10年，並對教育具特殊貢獻，因此能脫穎的校長實為不易，藉此獎表彰其對教育的努力與付出。

9私校企業董事長 獲頒傑出教育事業家獎

另，該協會也為了表揚辦學的企業家，也頒發傑出教育事業家獎，今年有9名董事長獲選，分別是亞洲大學蔡長海、東方設計大學李福登、德明財經科技大學陳兩傳、明新科技大學張紹鈞、復興實驗中學李尹緒瑛、致用高中陳本源、同德家商謝招宏、大慶商工蕭松喜及開平餐飲夏惠汶等。