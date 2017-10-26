營建署長墾丁會勘 陳抗人馬為「四通」互嗆

2017-10-26 15:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園正進行第四次通盤檢討（四通），內政部營建署長許文龍今天南下現地勘查，抵達大灣遊憩區聽取簡報時，等待已久的各派抗議人馬齊聚，除了有反映「部落劃出恆春國家公園」、還有「反對設置墾丁轉運站」團體，簡報過程各派人馬大聲呼喊訴求意見，近百名警力團團保護許文龍，聽取各方意見後，許文龍強調，國家公園計畫委員希望透過現勘，對墾丁「四通」做出最佳的討論決定。

帶頭反對設墾丁轉運站的的縣議員蔣月惠及恆春律師張怡等人，在現場拉起布條大聲呼籲「抗議墾丁轉運站、交通打結大壞蛋」、「要草皮.不要炒地皮」等標語，認為屏縣府目前轉運站規劃只會造成更大的壅塞跟破壞，在縣政府可提出更好的計劃之前，居民拒絕接受這樣一個充滿問題的方案。

疾呼「部落劃出國家公園」的墾丁社區發展協會總幹事王精誠等居民則提出五大主張，希望聚落全數劃出國家公園、反對墾管處把一般管制區細分為三種管制區、反對墾管處農業用地變更為鄉村建築用地課徵高額回饋金、要求台26線改道大灣路、反對「小灣遊客中心」擴大營業項目等。

雖然雙方各有訴求，但部落劃出國家公園的主張，卻讓恆春律師張怡等居民反彈，雙方在內政部營建署長許文龍面前唇槍舌戰甚至大爆粗口，讓警方擔心情況失控，連忙護送許文龍離開前往下一個地點勘查。

許文龍也針對兩方訴求表示，國家公園計畫委員希望透過現勘，對墾丁「四通」做出最佳的討論決定，「劃出」議題上，國家公園本來就有保育及觀光取向，縣府提出的墾丁轉運站部分，也會在進一步開會討論處理方式。

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