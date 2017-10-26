看阿帕契、搭雲豹！ 航特部龍城營區28日揪你來

憲兵機車連出動20輛重型機車，進行方陣交錯、斜線交錯等項目。（記者李容萍攝）

2017-10-26 14:53

〔記者李容萍／桃園報導〕陸軍航空特戰指揮部第601旅訂於28日上午9點至下午2點30分，在駐地龍城營區舉辦國防知性之旅營區開放日，今天上午搶先預演，包括阿帕契、眼鏡蛇攻擊直升機等都精彩登場，陸軍儀隊、憲兵機車連也有令人振奮的演出；民眾想看阿帕契、射擊模擬體驗、搭雲豹裝甲運兵車的，可要把握營區開放機會。

航特部少將政戰主任武立文表示，龍城營區上次開放讓民眾自由參觀營區是在2007年，期間僅開放以團體方式申請參觀，如今時隔10年再度開放民眾自由參觀營區，是為了讓民眾能知道國軍目前的精實壯，也希望透過近距離接觸，讓國人能支持國防，吸引更多青年加入國防的行列。

今天預演由陸軍第六軍團153旅舞龍隊揭開序幕，巨大的龍身在強風下，威風凜凜、縱橫全場；緊接著為陸軍儀隊的操演，在振奮人心的曲目下變換各種隊形，以及呈現高難度的波浪槍及高空拋槍；隨後在國慶典禮中經常出現的憲兵機車連，也出動20輛重型機車，進行方陣交錯、斜線交錯等項目，令人眼睛為之一亮。

過程中最受矚目的阿帕契直升機、眼鏡蛇攻擊直升機、運輸直升機也都登場，執行俯衝、急升、低空攻擊、運輸等項目，展現國軍在單機戰技、空中攻擊、空中突擊、隊形編隊等操演，十分精彩。

少校飛行官李東軒受訪表示，希望國人能藉由營區開放之際，看到各項直升機等優秀的操演與展示，同時更對國防安全更具信心。

龍城營區28日開放當天，不開放一般民眾小型車輛進入，請善加利用大眾交通工具，或將車輛停放接駁站停車場後，搭乘接駁車進入活動會場；上午8點至下午1點於新竹高鐵站、中壢火車站桃園客運總站、國軍桃園總醫院、特戰指揮部站、國軍後勤訓練中心站、新生醫專站、行政院原能會核研所等設置接駁轉運站，民眾可多加利用。

此外，入營民眾請攜帶中華民國身分證明相關文件，外配、中國籍配偶、外籍看護須出示相關合法證件，接受查驗後始可陪同雇主進入營區；營區內全面禁止攜帶、使用空拍機及遙控飛行器。

阿帕契直升機展現高難度的戰術演練。（記者李容萍攝）

陸軍儀隊整齊的演練。（記者李容萍攝）

CH-47SD直升機。（記者李容萍攝）

阿帕契直升機展現高難度的戰術演練。（記者李容萍攝）

眼鏡蛇直升機。（記者李容萍攝）

憲兵機車連表演。（記者李容萍攝）

CH-47SD直升機的展演。（記者李容萍攝）