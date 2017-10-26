用水更安心！大雅區橫山、秀山里自來水延管工程完工

2017-10-26 14:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區橫山里及秀山里住戶，因地處偏遠無自來水管線，造成居民長期無自來水可用，只能使用地下井水作為生活用水，有衛生安全疑慮，經立委洪慈庸積極協調台中市政府經發局及自來水公司第四區處，終於完成自來水延管工程，嘉惠100多戶住戶，讓居民可以安心用水。

自來水公司第四區處處長蕭淑貞表示，立委洪慈庸於去年5月邀集相關單位會勘，9月再次召開協商會議，終於10月獲水利署核定大雅區橫山里及秀山里自來水延管工程經費辦理，期間經台中市府經發局、大雅區公所、里長等全力協助，解決私有地、無合法建物證明的接水同意文件等，終於在去年底完成發包開工，並保留經費，於今年繼續施工，並於9月中旬完成竣工。

自來水公司指出，目前橫山里供水普及率已由93%提升至97.4%；秀山里供水普及率也從93%提升至97.8%。這次延管工程埋管總長度近6.2公里，地點涵蓋大雅區中山一路、三路、六路、八路、中和路、振興一路、三路、五路、六路、永和路、通山路、上山一路、二路、五路等路段，施工經費1686萬元，台中市政府則全額負擔工程路修費1722萬元，以大幅減輕民眾申辦自來水的負擔，受益戶數達125戶。

自來水公司第四區處大雅所表示，為鼓勵居民儘早申裝自來水，針對民眾無法提出相關建物證明資料或地址整編等，該所皆有專人協助，以節省民眾來回戶政事務所等奔波請領資料的時間。橫山里長張聖河及秀山里長蔡錦瑭表示，住戶多因偏遠或費用等問題未裝設自來水，自來水延管工程完工，住戶更方便，用心和安心。