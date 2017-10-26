換約服務好貼心 古坑草嶺全村民感動

國有財產署雲林辦事處人員到古坑草嶺村替國有地承租戶辦理續約作業，財心便民服務令村民感動。（記者黃淑莉攝）

2017-10-26 14:40

［記者黃淑莉／雲林報導］古坑山區農民承租國有土地的租約今年底到期，考量山區交通不便、承租人年邁，國有財產署雲林辦事處人員山上服務，讓承租人不用舟車勞頓到山下換約，或錯過換約影響農保、補助資格。

古坑華山、樟湖、桂木、草嶺等山區有數千戶承租國有土地種植竹筍、果樹、茶葉、油茶等作物，租約10年到期後要再重新續約，承租戶需在租約到期日前到位在斗六市的國有財產署雲林辦事處換約。

國有財產署雲林辦事處第二股股長梁晉源指出，古坑國有土地是從經濟農場轉移到國有財產署租約到期時間一樣，由於承租戶年紀大，加上交通不便，有的老人家來不及下山續約，租約中斷不僅農保資格被取消，甚至會影響天然災害救助資格。

梁晉源表示，雲林辦事處出動8人到上山服務，承租人只要帶齊證件正本，服務人員協助填寫、影印證件，不用5分鐘即可完成續約。

草嶺村民簡英淵說，草嶺到斗六光交通單趟要1小時，加上等換約時間至少也要半天，沒有交通工具者要搭計程車車資來回要2000元，國有財產署雲林辦事處這項貼心服務真的很便民。

國有財產署雲林辦事處人員到古坑草嶺村替國有地承租戶辦理續約作業，財心便民服務令村民感動。（記者黃淑莉攝）