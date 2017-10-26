周定洋入我國籍代表出賽待遇 體育署：最高規格

華裔英籍足球選手周定洋（右），代表我國參與亞洲盃足球賽，內政部將核定周定洋入我國國籍，未來可代表國家隊出賽。（資料照，記者謝武雄攝）

2017-10-26 14:28

〔記者林曉雲／台北報導〕華裔英籍足球選手周定洋，代表我國參與亞洲盃足球賽，內政部將核定周定洋入我國國籍，未來可代表國家隊出賽，立委黃國書今天在教育委員會質詢時，要求包括機票、出場費能比照退役國手陳昌源。教育部體育署署長林德福答詢時回應，會給予最高規格的待遇。

立法院教育文化委員會今天進行教育部及國立大學等明年度預算詢答，黃國書關注台灣足球發展的問題，他拿2007年與2017年相比較，揭露各階段足球隊數目，都有下降的狀況，其中花蓮僅剩國小的足球隊，台中女足無高中球隊，均對足球發展產生不利影響。

黃國書表示，2007年國小足球隊有708隊，但今年只有306隊，減少了402隊；國中足球隊也從137隊減少到90隊，高中和大學足球隊也都各有減少。

林德福答詢表示，前瞻計畫已編列經費建置標準足球場，同時規劃大專院校成立16支足球隊，高中成立32支足球隊，國中成立64支足球隊，體育署針對大專院校每支足球隊將補助100萬元，高中補助80萬元，國中補助60萬元，國小則以推廣的方式進行。