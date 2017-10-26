竹市金雅里 將有社區活動中心了

竹市府將興建具有空中花園與240多坪多功能空間的金雅社區活動中心，於今天開工，預計在明年9月興建完成。（記者王駿杰攝）

2017-10-26 13:58

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市北區金雅里多年來未設置獨立社區活動中心，市府今年進行農地重劃、分配，積極規劃公共設施用地，並結合民間力量，與金雅、舊社重劃會合力推動、建造具有空中花園與240多坪多功能空間的金雅社區活動中心，於今天開工，預計在明年9月興建完成，屆時可提供社區居民集會、學習、休閒使用。

市長林智堅指出，金雅里與隔壁舊社重劃區原本都屬非都市土地的農村聚落，長期缺乏整體規劃，排水、公園、路燈照明等基礎設施不敷使用，市府今年初進行土地重劃分配，整頓公共設施用地，金雅、舊社重劃會回饋地方，與市府合力打造社區活動中心。

地政處長吳堂安表示，金雅社區活動中心位於金雅自辦農村社區土地重劃區，由金雅及舊社重劃會共同投入2950萬元，規劃興建地上2層樓，總樓地板面積約242坪，近160坪戶外區域的活動中心，2樓還設計活動廣場與空中花園，規劃七里香、矮仙丹、楓香等植栽，並設有電梯等無障礙設施。

社區活動中心將於明年9月興建完成，並由金雅、舊社重劃會無償捐贈市府管理，可提供民眾集會、學習、休閒運用，之後也會與社會處合作，推動社區糧倉、愛享冰箱、共餐食堂及長照2.0等社區工作重要拓點。