老屋活化再利用 彰縣有補助

彰化縣文化局辦理歷史老屋活化再利用補助申請，鼓勵對打造老屋有熱情的民眾，申請每案50萬元的經費補助。（記者張聰秋攝）

2017-10-26 13:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕想租個老房子，一圓老屋復古經營的文青夢嗎？有此想法不妨趕快搶搭由彰化縣文化局開出的老屋復古列車，向文化局申請老屋活化再造的補助經費，重新改造老房子，賦予老房子新生命。

彰化縣文化局即日起到11月30日止，受理民眾申請「彰化縣106年度歷史老屋活化再利用補助」申請，希望以此讓公部門資源與民眾對改造老屋的熱情，充分結合，以讓老屋不因為時代變化的洪流而消失，能夠原地原貌屹立不搖。

文化局表示，受補助建築物以彰化縣為主，興建於1971年前，建築物需具備歷史、文化，並保有再生價值者，同時不屬於文化資產保存法，以及列入特定規範的建築物，也就是說，國家歷史風景區規範的建築物，不在這次補助條件內，而目前彰化縣就有鹿港國家歷史風景區，所以，鹿港鎮老屋修繕補助，現階段列入鹿港國家歷史風景區的「再造歷史現場」計畫專案中，未列入這次老屋活化對象。

文化局指出，小型修繕類每案補助50萬元，文化經營類補助房屋租金，每案每月最高補助5000元，小型修繕類受理時間到今年11月30日止，文化經營類即日起採隨到隨審方式受理，直到年度經費用罄為主。