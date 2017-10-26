經費年缺逾8萬元 瑪家國中種木耳救校車

瑪家國中種菇補校車經費缺口。（記者邱芷柔攝）

2017-10-26 13:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東瑪家國中學生人數達200人，學區包括了霧台、三地門、瑪家等三鄉，學校運用大型巴士與中型巴士兩台校車分三條路線，每天載送學生上下學，在教育部有限的經費補助下，去年開始校車經費每學年都短缺逾8萬元，學校於是將閒置的倉庫改造成「菇菇園」，希望為自己開源，補足校車經費缺口。

瑪家國中聘用了8名工讀生，利用課餘時間培育800個太空包，學生拿起噴霧罐小心翼翼的照顧，從種植到採收一點都不馬虎，校方估算，800個太空包每星期約可採收40斤，共可採收12次，每盒500公克賣100元，如順利銷售就能舒緩缺口壓力。

學生巴幃弘說，下課時就會到菇菇園查看太空包生長情形，並記錄濕度，太乾、太濕都會讓菇長得不好甚至得病菌，學校帶著他們到屏科大實習，照顧菇菇園除了幫學校籌經費，自己也學到栽培的技術，看著架上長滿了厚實飽滿的木耳，就覺得很有成就感。

瑪家國中校長韓繼成說，部分山區路段不適合用大巴接送，所以就向教育部爭取了中巴的經費，但去年開始校車經費出現不足情形，每學期不足超過8萬元，除了家長會、扶輪社等單位協助，校方也開始想辦法自足，去年開始的「菇菇園」種植珊瑚菇，首批銷售賣了兩萬多元，今年種木耳，大家都很期待能賣出好成績，讓學生、家長不用擔心上下學接送問題。