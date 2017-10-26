東北角芒花季11月登場 連兩年晚開花

每年10月起是東北角芒花的花期，銀白色秋茫滿遍山野的美景，令人印象深刻。（圖由風管處提供）

2017-10-26 13:41

〔記者林欣漢／新北報導〕每年10月起是東北角芒花的花期，但受到暖冬影響，已經連續兩年晚開，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（風管處）今天表示，11月會持續舉辦「草嶺古道芒花季」活動，歡迎民眾上山賞芒之餘，也感受草嶺古道特有的歷史風華。

「草嶺古道芒花季」今年邁入第16個年頭，是每年11月草嶺古道的活動盛事，銀白色秋茫滿遍山野的美景，令人印象深刻，沿著8.5公里的草嶺古道健行，欣賞隨風舞動如浪濤般的花海，更讓人沈醉其中，備受賞花客期待。

「菅芒花那開，冷死老烏龜。」去年受暖冬影響，草嶺古道直到12月上旬芒花才盛開，今年到現在也只有少數有開花，十分零星，風管處預計今年花期也會有延遲跡象。

「草嶺古道芒花季」活動仍會在11月的每個週末假日登場，有「山賊互動遊戲」、「客棧奉茶」，今年有街頭藝人在古道上演出，還貼心安排「敲更人」在傍晚時分沿途敲更，提醒民眾天色漸暗，及早下山，風管處表示，活動期間周邊美食及旅宿業者一同響應推出好康優惠，歡迎民眾前來「芒」裡偷閒。

每年10月起是東北角芒花的花期，銀白色秋茫滿遍山野的美景，令人印象深刻。（圖由風管處提供）

每年10月起是東北角芒花的花期，沿著草嶺古道欣賞隨風舞動如浪濤般的花海，讓人沈醉不已。（圖由風管處提供）