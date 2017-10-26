秋季的雪花綻放 草嶺古道芒花季開跑

時序入秋，草嶺古道的芒花紛紛綻放，如雪花一般。（東北角風景區管理處提供）

2017-10-26 13:38

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕時序入秋，芒花紛紛綻放如雪花般，由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的「2017草嶺古道芒花季」，將於11月4日至26日登場，除了每週六、日經典的「山賊互動遊戲」與「客棧奉茶」外，特別新增「古道藝人音樂表演」、「古道人文x生態深度導覽」與「敲更人提醒」等活動，邀請民眾上山上賞芒。

草嶺古道至今已有200年的歷史，總長8.5公里，是清朝年間開闢，為台北與宜蘭間的連接道路，漫步其中猶如穿梭於時空長廊，入秋後，古道沿途開滿了白色芒花，隨風舞動如銀白色的雪花，美景令人流連忘返。

「2017草嶺古道芒花季」將舉辦各式活動，「山賊互動遊戲」就是在例假日期間，在古道上將出現「山賊窩」，山賊小子會躲藏在附近，不定時出沒與民同樂；而「古道客棧」除了有掌櫃及說書人與遊客互動玩遊戲外，還提供客棧奉茶供遊客取用。

東北角風景區管理處表示，為了讓民眾來到草嶺上能「芒」裡偷閒，今年新增街頭藝人於古道上作音樂演出，營造秋日賞芒的悠閒氛圍，並安排了「敲更人」於每週例假日下午近傍晚時分，沿途敲更提醒民眾天色漸暗，應及早下山顧及自身的安全。

活動期間，為使遊客能夠更深入了解古道的人文歷史與生態環境，分別於福隆遊客中心及大里遊客中心安排專業志工，提供「淡蘭古道特展」及「大里芒花館」定時深度導覽的服務，每週例假日上午10點與下午2點各有一場，若團體人數達8人以上，也可至活動官方網站申請預約導覽，額滿為止。

東北角風景區管理處指出，為提升民眾旅遊的便利性，於活動期間例假日將提供須付費的接駁公車往返福隆遊客中心、大里遊客中心與遠望坑街口三地，而台灣好行-黃金福隆線八五六公車也將延駛到遠望坑街口，其他詳細的交通資訊也都會公布在本活動官網供民眾查詢。

時序入秋，草嶺古道的芒花紛紛綻放，如雪花一般。（東北角風景區管理處提供）