設計未來 台北設計獎10週年得獎者出爐

2017-10-26 13:42

〔記者黃建豪／台北報導〕台北設計獎邁入10週年，今天上午在三創園區舉辦第10屆頒獎典禮，邀請來自德國、波蘭及日本的歷屆得獎者回娘家擔任頒獎人。今年獲獎或入圍作品，從簡單卻創新的一片式垃圾桶、獨具未來感的分離式載具，到獲得50萬元獎金的公共空間設計類金獎作品「供霧所」都別出心裁，從4700多件作品中選出63項給予獎項肯定，共發出268萬元獎金。

台北市副市長陳景峻致詞指出，台北設計獎從開始到現在已經10年，從第一屆參賽件數的648件，到今年已經達到4757件，讓台北設計獎著實走上國際舞台，自2015年起國際參賽件數就突破5成，今年更高達7成6。

台北設計獎今年頒發63個獎項，台灣本土設計包辦25項、中國獲獎10項、日本獲獎9項、香港獲獎5項，德國、波蘭、俄國、荷蘭、瑞士、澳洲、韓國、葡萄牙甚至斯洛伐克都各有作品得獎，這些令人耳目一新的得獎作品，這個週末假期（28日、29日）都將於在松山文創園區的北向工廠展出。

而今年獲得公共空間設計類金獎的「供霧所」，由台灣團隊設計，是關於微氣候的藝術作品。在大型開放式廣場中，以方正回字形構築體佇立，讓水霧從中溢散而出，驅使人們置身逐漸濃烈的霧氣中庭內，賦予不可見的空氣調節可理解的形式。

在工業設計類獎項中，則有充氣式微型手術室，同樣由台灣團隊設計，如鑑於台灣地震頻繁，若在事故現場發現第一時間無法脫困的傷患，或是要在充滿粉塵和細菌的災害現場施行手術，方便攜帶且安全的充氣式微型手術室就能派上用場，主要針對大面積割傷和異物刺傷所用，利用紫外線光對空氣進行消毒殺菌。