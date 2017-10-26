成功橋將拓寬成雙向六線道 柯P：先用20年再說

2017-10-26 13:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府挹注1.7億元進行成功橋拓寬工程，預計在108年8月完工，將從現行雙向四線道增加為雙向六線道。台北市長柯文哲致詞時指出，成功橋自民國60年完工通車至今，配合港湖地區人口成長，加上東區門戶計畫也正在進行中，預估拓寬完成後，車流量將從每小時2300輛增加為每小時2800輛。

台北市工務局新工處科長郭俊昇說明，施工最大挑戰在於整建過程中還是必須維持四線道，因此改採分階段施工方式，也讓工期從原本的一年左右拉長為一年八個月，另拓寬後橋面由原本雙向四線道改為雙向六線道，將於橋面兩側以懸臂方式增設1.5公尺寬的人行道，保障行人用路權益。

市長柯文哲上午出席成功橋拓寬開工典禮，他致詞時指出，成功橋於民國60年完工，當時是4線道，但在過去40年當中，南港與內湖人口增加很多，尤其成功橋原是4線道，但是橋前後是6線道，所以變成交通瓶頸，這顯然必需要拓寬。

柯表示，拓寬工程花費約2億元，一開始計劃是拆掉重蓋，但經費需要24億元，後來想想先做橋樑的耐震補強，橋還是可以繼續再用，所以先把橋面耐震補強做完，再做橋面拓寬，也是可以達到6線道，並把前後道路接起來。

會前，柯文哲接受媒體聯訪，記者問到成功橋拓寬工程是否讓原本的壅塞雪上加霜？柯文哲表示，他看過交通維持計畫是還可以應付，至少還可以跟現在一樣，因為整建的過程當中還是維持4線道。

記者進一步詢問是否為避開房子，所以工程費暴增？柯文哲說明，本來費用更高，原本計畫是拆掉重建，那個需要24億元，現在是拓寬，未來再隨都市計畫去轉變，目前就先拓寬，先用20年再說。