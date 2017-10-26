北市危老條例11月送議會 議員對100％產權同意有意見

2017-10-26 13:19

〔記者鍾泓良／台北報導〕中央政府為了更新老舊社區，今年5月公布施行「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，要求各地方政府在今年底前提出因地制宜的自治條例。台北市都發局今天於市議會工務委員會報告，「台北市都市危險及老舊建築物加速重建條例」將會在11月底送至台北市議會審議，希望議會可以在年底通過。

根據台北市提出「台北市都市危險及老舊建築物加速重建條例」草案，將會在增列「台北市土地管自治條例」第95條之3，其中規定若民眾要申請「危老條例」，需取得100％土地及建物所有權人同意，最高容積獎勵可以達容積1.4倍；目前草擬第1種、第2種住宅可以放寬10％建蔽率、第3種、第4種住宅區則不放寬建蔽率。

都發局舉例，未來民眾如果要更新老屋，可以走「都市更新條例」的都市更新、「土管條例第10條之1」的老屋重建及「危老條例」草案的危老重建。都發局長林洲民表示，目前老屋重建條例過去送至議會審議，但因為「土管條例」均未審議通過，因此分批審查；「危老條例」草案則會在11月通過。

然而議員對於「危老條例」中規定100％土地及建物所有權人同意，難度太高應該要降低同意門檻。都發局強調，這部分是今年5月中央法規公布時，就已經訂定需要100％同意比例，但民進黨市議員許淑華認為應該積極與中央反映問題，否則這樣的條例就算通過，也對於整體改建於事無補。

民進黨市議員何志偉表示，現在老舊房屋改建有很多「套餐」，其中內容也相當複雜，詢問是否可以適用北市老舊房屋改建問題，林洲民回應幾乎都可以。但何志偉表示，台北市產權這麼散，還要要求全體同意有一定難度，質疑這些條例是否真的那麼好用。