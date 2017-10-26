兒童新樂園慶萬聖節 1人扮鬼3人免費入園

2017-10-26 13:04

〔記者黃建豪／台北報導〕下週二就是西洋萬聖節，台北市貓空纜車與兒童新樂園相繼推出應景活動，於10月28日、29日兩天，貓纜將有萬聖節裝扮的纜車人員出沒，合照上船臉書打卡可獲得回禮；兒童新樂園則在10月28日至10月31日期間，只要有一人做萬聖節裝扮，就可享3人同行免費樂園，另於28日下午則基舉辦萬聖節變裝遊行活動。

台北捷運公司表示，貓纜今年推出「貓纜假鬼假怪-拍照打卡得好禮」應景活動，於10月28日、29日兩天的上午10時30分至晚間6時30分，纜車人員會穿戴萬聖節鬼怪造型服裝，不定期在車站大廳或站外候車區分送糖果，上前合照並將照片上傳臉書後打卡，即可獲得「貓空小精靈紀念鉛筆」一組，每日限量300組。

兒童新樂園在活動期間，則祭出人身上穿戴萬聖節元素，享3人同行免費入園優惠，10月28日上午9時半至12時，在園區2樓辦有「萬聖手作DIY」，可於現場免費參與；下午2時至3時的變裝大遊行，則將由海波兒童劇團揭開序幕，找來吉胖喵、Q比天使等8隻人氣公仔於樹蛙表演場演出；下午3時至4時半遊行會正式上場，遊行路線總長共300公尺，沿途設置「點心站」，說出通關密語就可獲得點心包，內含英倫風手提包、糖果、餅乾、飲料、爆米花等。

另外，兒童新樂園在11月將推出限量2500套學生優惠套票，出示有效學生證，可至園區大門售票處以150元購買學生套票，於平日時段更有破盤價100元的獨家優惠。除了免費獲贈入園門票，還可任選園區編號1至13號大型遊具5項，當日享有不限次數搭乘的好康，依兒童新樂園現行票價，平日只要玩3項遊樂設施就能回本，玩越多次賺越多。