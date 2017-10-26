風味新竹文化節11/4展開 11個地方文化館尋味趣

邁入第4年的新竹縣「風味新竹文化節」，11月4日起到26日熱鬧展開，邀請大家走進各具特色的地方文化館。（記者廖雪茹攝）

2017-10-26 13:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕邁入第4年的新竹縣「風味新竹文化節」，11月4日起到26日熱鬧展開；其中，25日在竹北市新瓦屋，11個地方文化館將展出「尋味旅行箱」，參加闖關集章遊戲，還有機會抽中限量文創小禮。

新竹縣縣長邱鏡淳表示，今年風味新竹文化節分為兩大主軸「尋味之旅」和「尋味旅行箱」，參與的11個地方文化館，包括可帶領民眾認識「宗祠文化」的新埔宗祠客家文化導覽館、陳氏宗祠，體驗「原鄉文化」的尖石原住民文化館、賽夏族矮人祭場文物館、五峰鄉原住民族館。

以及親近「在地人文美學」的樹杞林文化館、張學良故居、蕭如松藝術園區、老湖口天主堂、鄧南光影像紀念館，與探索縣內數百年來傳奇的新竹縣縣史館等，展現多元文化內涵與在地創意。活動期間，參加各館舍活動，將有機會獲得專屬的限量小徽章。

文化局局長張宜真說，25日在竹北新瓦屋的「尋味旅行箱」，推出文化館闖關集章抽好禮活動，只要在11個攤位中進行體驗或問答，蒐集7個戳章，即有機會抽中限量文創小禮，如野餐道具組、清泉部落插畫風景明信片套組等。

25日上午10點30分開始，新瓦屋集會堂將展出「天主教與客家庄的相遇特展」、「賽夏族神話與傳說特展」、「新竹縣縣史館教育推廣階段成果展」、「風味新竹選品與推薦遊程特展」等四項展覽，讓民眾感受在地人文風情，鼓勵更多民眾走進地方文化館。

當天下午2點30分，新瓦屋大草坪也安排「台灣竹樂團」、「尖石新光幫」與「婭霧舞蹈團」等音樂和歌舞表演，還有今年第28屆金曲獎奪下「最客語歌手」與「最佳客語專輯」的「二本貓」樂團作壓軸表演。

活動詳情，可上新縣政府文化局官網「竹縣go藝思」粉絲專頁查詢。部分館舍體驗手作、旅行活動為報名收費，洽詢各館舍收費辦理方式。