纏足百歲人瑞邴趙玉芳 愛吃饅頭當養生

基隆市長林右昌（右）今天探望今年滿100歲的邴趙玉芳（中），並為她掛上金鎖片祝賀。（記者林欣漢攝）

2017-10-26 13:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕28日重陽節，基隆市長林右昌今天探望今年滿100歲的邴趙玉芳，致贈敬老狀、金鎖片及敬老禮金等禮品，邴趙玉芳除了輕微重聽，身體狀況大致良好，她說，自己揉麵團、做饅頭，不挑食且愛運動，就是長壽訣竅。

邴趙玉芳是山東人，父親還是清朝將軍，她也不免俗地從小就有裹小腳，在現代已經相當罕見，今天林右昌一行人看到她的纏足，都相當驚奇，邴趙玉芳笑稱已經習慣了，她也愛看京劇及聽戲曲，現在與兒媳、孫輩同住，三代同堂和樂融融。

從小就會做饅頭，邴趙玉芳愛吃，子孫也繼承她的好手藝在義七路開饅頭店，兼賣水餃等產品，邴趙玉芳就住在店面樓上，她自豪地說，上門的都是老主顧，大家都很愛吃，現在年紀大做不動了，已經交棒給兒孫。

林右昌稱讚邴趙玉芳的皮膚保持的水噹噹，年輕時一定是大美女，並致贈總統府敬老狀、衛生福利部金鎖片、發熱被、市府敬老禮金6000元。邴趙玉芳大女兒笑說，母親以前做饅頭時，滿臉都是麵粉，大家都笑她是用麵粉在敷臉，皮膚才會這麼好。

「多動、不挑食」是邴趙玉芳的長壽訣竅，她每天上下爬樓梯運動，衣服也都自己洗，邴趙玉芳說，她每餐都吃一碗飯，什麼都會吃一點，不挑食，山東饅頭從小吃到老，還是非常愛吃。

社會處長吳挺鋒表示，基隆市老年人口比例逾14.57%，年滿65歲長者（原住民55歲）符合重陽禮金核發資格者共5萬7034人，其中，百歲以上人瑞共68人，最年長是107歲的周方????、董喜亭，禮金已於23日匯款到戶頭，表達對長者的關懷與敬意。