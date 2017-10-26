虎井關懷據點揭牌啟用 縣長陳光復與民慶生

虎井關懷據點，由澎湖縣長陳光復及各界貴賓一同揭幕啟用。（記者劉禹慶攝）

2017-10-26 12:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣老年人口比例高居全國前三，離島更是青壯人口大量外流，老年化比例更是居高不下，因此積極籌設社區照顧關懷據點；今日馬公二級離島虎井關懷據點揭牌啟用，縣長陳光復專程搭船南下主持，並以10月壽星與民眾共同慶生。

邁向老年化社會已是台灣趨勢，政府自民國94年起推動社區照顧關懷據點計畫迄今，澎湖縣目前已有27個社區加入照顧社區長者的行列，希望能有效結合縣內正式及非正式資源達到縣內長者在地老化與福利社區化的目標，其中9個有人居住的二級離島，已有5處順利揭牌啟用〈包括虎井島〉。

根據統計，虎井里人口數為838人，老人人口數179人，老年化比例高達21.36%，因此澎湖縣政府希望藉由據點設置，成為結合各項資源之平台，讓社會福利輸送零距離；今日的揭牌儀式，除縣長陳光復外，還有議員呂黃春金、蘇陳綉色、社會處長蘇啟昌、虎井里長陳大川、社區理事長陳順聘、縣政顧問洪金龍、虎井國小校長林妍伶等人。

由於10月28日為九九重陽節，今日揭牌儀式也安排10月份壽星縣長陳光復，與島上10月壽星長者共同慶生；虎井關懷據點設在島上活動中心，縣長陳光復允諾與議會一同努力，添購相關軟硬體設施豐富關懷據點，並希望在虎井複製老人共餐模式，一個月邀請長者聚餐1至2次，增進彼此情感交流。

澎湖縣長陳光復為十月壽星，也與虎井同月壽星共同慶生。（記者劉禹慶攝）