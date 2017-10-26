大湖農工葉承典創作版畫 獲台東美展第一

2017-10-26 12:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣國立大湖農工學生葉承典，國中時開始投入版畫創作，進入大湖農工就讀後仍繼續學習版畫，更連續三年從全國學生美展苗栗縣出賽脫穎而出，代表苗栗參賽，最近更獲得台東美展版畫類第一名，為苗栗縣爭光。

葉承典目前就讀於室內設計科，雖然屢次獲得獎項肯定，不過還是曾經遇上創作瓶頸，讓他曾經思考改變未來的目標，成為設計職類技藝競賽選手，不過葉承典仍然無法放棄對於藝術的熱愛，持續創作，這次獲獎也代表葉承典不放棄藝術道路的肯定。