高材生不懂情感？ 立委：情感教育課程經費不到200萬元

2017-10-26 12:23

〔記者林曉雲／台北報導〕立委張廖萬堅今天在教委會質詢時關注學生的情感教育，他揭露教育部明年的性平教育經費竟比今年減少1800萬元，情感教育課程經費一年不到200萬元，預算編的很少，聊備一格，執行也很無力，只重智育的教育走向，讓學生的情感教育一片空白，在遇到人生危機時，更無法拉學生一把。

張廖萬堅表示，最近發生台大校園情殺案造成1死3傷，103年發生台大宅王砍女友案，104年高醫學生殺情敵再自殺，這些當事人都是高材生、所謂的人生勝利組，但他研究各階段的課綱設計，和人際互動及危機處理有關的情感教育是一片空白，學校沒有教，所以學生們沒有機會正規學習適當的情感表達方式，才會有某某人誤我一生等錯誤的想法，這對教育來說是很大的諷刺。

不僅如此，張廖萬堅表示，性別平等教育經費，104年5940萬多元、105年9814萬多元、106年1億8714萬多元，今年比去年多了一倍，但明年107年卻只有1億6919萬元，少了1800多萬；不僅如此，情感教育課程與教學相關活動，近3年來，參與校數僅22、23、24校，占總學校數的比例僅14％、13％、15％，經費更是少的可憐，僅191萬、159萬、165萬元。

張廖萬堅表示，今天早上他輸入「恐怖情人」關鍵字，竟跳出4萬5千筆，父母栽培孩子讀到大學、研究所，卻發生這樣的不幸，深覺遺憾。

教育部學特司長鄭乃文說明，到今年12月31日，將完成整個學生輔導法規定的配置人力，去年補助4千多萬、增聘96人，今年分兩2期補助，第一期136校、6千多萬、144人，第二期69校、1600多萬、增99人 ，年底會統計整個大專院校人力，如未達法定配置，將督導訪視要求改善，明年性平預算略減，主因是人力補充計畫到今年止。

鄭乃文也表示，去年72校開設1497門情感教育課程，共8萬多人研習；技專校院也有87校開設2248門課程，共11萬2717人修習。

立委高金素梅質詢則表示，現在的教育只想到要學生考試的分數很高，卻忘了教育本質是在教出更好的人，教育經費一年花了快3千億，教出來的學生卻是「不愛你就殺了你」、「你的觀念跟我不同，就用語言或身體暴力互相攻擊」，如果教育結果是這樣，3千億預算根本不能再編下去。