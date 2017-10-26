智慧新農業向下扎根 後壁區國小推動菇蕈教育

2017-10-26 11:58

［記者王涵平／台南報導］智慧新農業往下扎根，成大等大學團隊與後壁區國小、業者合作，推動菇蕈教育，媒合的台南市議長賴美惠表示，該計畫有助推動產業在地化，帶動區域發展。

南市教育局今日邀成大等大學、蕈菇業者齊聚後壁區新東國小，召開成大社會責任計畫連結後壁區小學智慧農業教學記者會。

成大在教育部支持下，執行「大學社會責任實踐計畫」，由生物科技中心負責的萌芽型計畫主題為「 以微生物科技導入台南市大溪北地區的智慧新農業」，今年主題強調香菇的微生物智慧植栽，實施的場域以後壁蘭花生物科技園區為中心，向外擴散的市線172，目的在建構地方的特色產業，透過人才培訓形成產業鏈結，以繁榮溪北地區。

生物科技中心主任蔣鎮宇表示，台灣重要的香菇產業年產值達36.8億元，但受到全球暖化及種原過度狹窄的衝擊，單位產值約下降45％，另外面對對岸低價的傾銷與偷渡，如何以微生物科技導入植栽，以提升香菇的產量及產值，已經到了刻不容緩的地步。

賴美惠指出，媒合成大、中山、南台科大及中華醫大等大學與後壁區各國小、安全菇蕈栽培業者合作，希望帶動在地的重視。

成大指出，藉由產官學與跨領域合作，導入微生物及基因體科技，利用雲端科技建構微生物資訊系統以及微生物種原庫，針對大溪北地區，締造具有地方特色與現代科技接軌的產業。