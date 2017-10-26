重陽節表揚玩開了 長輩18啦打香腸有如活龍

長輩推鐺工仔，重溫兒時回憶。（記者張存薇攝）

2017-10-26 11:17

［記者張存薇／台東報導］有別於其他行禮如儀的重陽節表揚活動，台東縣卑南鄉今天邀請長輩玩「18啦打香腸」、「擲筊」，長輩們開心排隊等挑戰，贏的還可以吃香腸、壽桃，精神大振，直呼「太好玩了！」

卑南鄉公所舉辦的「重溫好時光」活動，在太平文衡殿舉辦，卑南鄉長許文獻表示，以往表揚模範老人、敬老楷模都是在飯店或活動中心，頒頒獎、吃吃點心就結束，而長輩們在物資最缺乏的時代克勤克儉，才有今天的台灣，即使年紀這麼大，依然在為兒子、女兒照顧孫子，所以要舉辦一場能回饋長輩、又能讓他們開心的活動。

許文獻、議員張卓然與長輩們同樂，親自下場把關博「18啦」，也試玩「鐺工仔推推樂」等遊戲，許文獻表示，希望明年能擴大邀請更多長輩同樂。

今年度卑南鄉表揚模範老人包括初鹿村翁狗皂、美農村李文雄、東興村杜孫月臺、利嘉村林有志、太平村賴詠義、泰安村張居滿、溫泉村謝陳好、賓朗村李天駝、富源村鄭芙蓉、富山村洪黃桃仔等10位；敬老楷模為初鹿村曾昭統、美農村蔡惠敦、東興村張潘玉女、利嘉村鄭朝宗、太平村林承德、泰安村楊勝騰、溫泉村陳冬貴、賓朗村彭光遠、富源村曾金彬、富山村林新發等10位。

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