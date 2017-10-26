頭城加碼敬老禮金 祝長者們六六大順

九九重陽節即將到來，頭城鎮公所今年敬老禮金全面調升，鎮長曹乾舜（右）也至所有人瑞家中祝賀。（記者林敬倫攝）

2017-10-26 11:05

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕九九重陽節即將到來，頭城鎮公所今年敬老禮金全面調升，其中6名百歲人瑞6600元禮金，較去年增加600元，有預祝長者們六六大順之意，除了禮金，每名人瑞也都可獲得一籃豬腳麵線；鎮長曹乾舜說，因應高齡化社會，提升鎮內老人照護服務是他的主要施政目標之一，希望讓鎮內長輩都能夠安心生活。

現階段頭城鎮的老年人口比例為16.33%，今年鎮內的重陽敬老禮金全面調升，70歲至79歲的長者，敬老禮金從500元調升至700元、80歲至89歲的長輩，禮金則從700元調升至900元、90歲至96歲長輩，禮金從800元調升至1000元禮金、97歲至99歲的長輩，禮金從1500元調升至2000元，最後百歲以上的6人，則從6000元調升至6600元，今年頭城共發出200多萬元的敬老禮金。

所有敬老禮金從23日至27日由各里里幹事配合里長，一一至長輩家中致送；至於6名百歲以上人瑞，曹乾舜則親自前往家中送禮，住在福成里的林阿令，是今年的新科人瑞，曾擔任2屆福成里長的他，雖然現在因青光眼視力全無，無法自立行走，但仍精神奕奕，非常健談。

曹乾舜指出，頭城是一個高齡化比率相當的高的鄉鎮，推動、提升老人福利服務以及長期照護是鎮公所主要的施政目標，近幾年鎮公所致力改善鎮公所財政略有小成，有能力樽節開支，逐步編列經費來落實以及提升老人的福利與照護。

曹乾舜說，除了重陽敬老禮金的加碼之外，公所長期推動社區老人關懷照顧，從開辦「老人假牙補助」、「長青食堂」、「長青日托中心」、「長期照護據點」、「銀寶歌唱比賽」及配合成立「健康促進家園-老來寶據點」等，希望鎮內所有的長輩能因此得到最完善的照顧。