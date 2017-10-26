不敵超商進駐桃市府 庇護工場無預警資遣

十字路口咖啡屋設在桃園市政府一樓，許多民眾洽公洽公時回順道消費。（記者陳昀攝）

2017-10-26 10:35

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府市政大樓一樓的「十字路口咖啡屋」是身心障礙者庇護工場，已有15年歷史，但市府8月引進便利超商後，生意一落千丈，昨天庇護員工及家長無預警收到資遣通知，指11月底要停止營運，突然失業的小朋友們收到信抱頭痛哭。

桃園市勞動局長王安邦解釋說，「十字路口咖啡屋」因財務問題今年未通過評鑑，溝通改善後業者決定撤點，後續招商還是會以庇護工場為主。桃園市長鄭文燦也說，市府經常向「十字路口」訂購餐盒，營業額可支撐2家庇護工場營運，非常支持。

桃園市議員黃婉如表示，「十字路口咖啡屋」是2002年前縣長朱立倫任內（升格前）設立，已有15年歷史，讓身障小朋友能學習技能，並有機會直接服務他人，沒想到市長鄭文燦上任沒幾年，他們就失業，看小朋友傷心，她很心疼。

「市府缺乏配套，身障小朋友因此被擊倒了！」黃婉如指出，市府引進超商是好事，她也贊同，但市府沒考慮配套，把超商設在同一層樓，還是後門門口位置，很多人順手就到超商消費，忘了隱身角落的「十字路口」存在，如果位置能稍作區隔，也許「十字路口」能繼續生存。

「十字路口咖啡屋」的邱姓輔導老師證實說，11月30日確實停止營業，市府也會重新招標新單位，共有7名庇護員工被資遣，啟智技藝訓練中心除了發放資遣費，將極力爭取新單位，並轉介桃園市政府勞動局媒合，未來也會繼續開發新的工作機會，協助庇護員工就業。邱老師說，其實近年「十字路口」營運大不如前，超商進駐只能說是壓垮駱駝的最後一根稻草。

輔導「十字路口咖啡屋」成立的桃園市勞動局表示，過去業者確實有些營運狀況需要改善，超商進駐後可能營運壓力更大，先前已接到通報，業者也有依規定提前告知庇護員工資遣，後續會持續協助庇護員工就業。（更新時間：10:55分）