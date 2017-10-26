USNews世界大學評比 台大降22名、排名166

2017-10-26 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕與泰晤士高等教育大學排名、QS世界大學排名齊名的《美國新聞與世界報導》昨日（25）公佈其2018年USNEWS世界大學排名，台灣大學排名第166名。

USNEWS世界大學排名25日公佈最新排行，台灣此次入榜的學校有台灣大學、清華大學、成功大學、中央大學、交通大學、台灣科技大學等24所。其中台灣大學排名第166名，亞洲第17名。而台灣大學在2017年的排名為144名，亞洲第14名，顯示台灣大學在2018年的全球評比中下降22名，亞洲排名下降3名。

中國進入2018年排名的大學共135所，前百名中，由中國北京清華大學排名第64，北京大學佔排名65；香港有6所大學進入排名，排名最高者為第109名的香港大學。亞洲區大學排名最高者為新加坡，有2所大學進入排名，分別是第43名的新加坡國立大學，和第55名的南洋理工大學；日本有76所學校進入排名，排名最高者為第57的日本東京大學；南韓共有44所大學進入排名，排名最高者為第123名的首爾大學。

排名前10則由美國與英國大學包辦，第1至第10名依序為：哈佛大學、麻省理工學院、史丹福大學、加州大學柏克萊分校、牛津大學、加洲理工學院、劍橋大學、哥倫比亞大學、普林斯頓大學、約翰霍普金斯大學。

USNEWS世界大學排名以學校師資、學術聲譽、地理位置、師生比率、畢業生就業情況等因素，對全球大學進行評比，最新受評比大學共1249間，地區擴及非洲、阿拉伯地區、亞洲、紐澳、歐洲和拉美。