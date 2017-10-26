網友提案更改時區達標！ BBC：台灣統獨大戰已開打

網友提議更改時區的提案，引起社會廣泛討論。（路透）

2017-10-26 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前在「公共政策網路參與平台」發起連署，建議台灣政府應把時區從「GMT+8」調整為「GMT+9」，與日、韓相同，提案也在短短2天達到連署門檻，政府屆時也將做出回應。有媒體就針對網友發起的現象加以分析，認為「這場時區的統獨之爭已然開打」。

網友提議更改時區的提案，引起社會廣泛討論，提議者認為更改時區能象徵性脫離中國的從屬，且以台灣的地理位置來看，時區若提前1小時，冬天下班時也不會那麼暗，夏天也可充分地利用陽光。

《BBC中文網》報導，若更改時區後，將與日本、韓國相同，因此被統派撻伐。各界意見方面，學界、財經界也不支持，如氣像學者認為，當初劃分時區是有科學根據的，台灣現行的時區比較符合人體生理時鐘。

財經界則認為，若更改時區，全台和電腦有關設備，都需要修改，航空公司的調度、班表、起飛和到達的時間都會受到影響，更改系統除了需要時間，還要花大筆費用。

政治界方面，雖然有民進黨、時代力量的立委表達尊重此提案，但多名民進黨立委也表態不支持更改時區的想法。

依照規定，若提案有5000名網友附議，達標立案的60天後政府必須做出回應，報導指出，政府或許沒想到統獨大戰會在一個政府鼓勵民間參與政策制定的平台上開打，但統獨之間的對決不只有更改時區而已，如有網友提案禁止公開懸掛、展示、陳列五星旗，也已經取得5000人附議達到標案。