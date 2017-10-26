年花健保數十億 健保會將討論刪除928項指示藥給付

2017-10-26 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕感冒藥、腸胃藥、銀杏萃取物等928項不需醫師處方便可自行購買的「指示藥品」，每年耗費健保支出17億，如今有健保會委員提案刪除，望民眾能夠自費到藥房購買。

根據《中央社》報導，由於指示藥品多用於治療、緩解輕症，民國84年實施全民健保時，就明訂「成藥、醫師藥師藥劑生指示藥品」不納入健保給付。

健保署統計，94年健保給付的指示藥品共有約1200項、一年藥費約新台幣23億元，到了103年減少到1125項、金額降至22億元，截至105年仍有928項指示藥在健保給付之列，每年約花費17.1億元。

提案刪除的台灣社區醫院協會理事長謝武吉表示，健保法已白紙黑字明訂不用給付指示藥，健保署不應繼續違法，盼盡速回歸法令規範，否則不排除向歷任健保局總經理、署長提出行政訴訟。

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋說明，過去公保、勞保都有給付多款指示藥，醫師開得順手、民眾也吃得習慣，在健保上路後，為了兼顧病患用藥連續性，原先有給付的就持續給付，但沒有納入新藥。

此外，李伯璋提到，20年來都有持續檢討取消指示藥給付，分別在94年取消176項胃藥、95年取消240項維生素類、電解質、酵素類等指示藥給付，後來再度檢討時，立法院認為此舉恐增加弱勢民眾額外負擔，要求暫緩實施。

李伯璋說，指示藥涉及分級醫療與醫藥分業等問題，如果民眾只是輕症，根本不用到醫院掛號看病，應強化使用者付費的觀念，避免醫療浪費，至於指示藥給付的問題，將待健保會討論而定。預計27日開會檢討。