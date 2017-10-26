醫病》手麻無力難工作 清潔婦罹腕隧道症候群

醫師陳俊傑為陳婦做神經學動作檢查，腕隧道症候群會產生麻木感。（記者蔡淑媛攝）

2017-10-26 09:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕腕隧道症候群是國人常見的職業病！57歲的陳姓婦人從事家事清潔服務12年，每天工作打掃至少8小時，反覆擦拭、拖地等，出現手麻、無力，前年症狀惡化到抓不住工具，難以工作，就醫中山附醫確診罹患腕隧道症候群後開刀，也透過職醫學科評估職業病認定，協助申請就醫免部分負擔、傷病給付和術後轉介工作強化中心復健，減少就醫負擔，現在仍持續工作。

陳婦長期反覆擰乾抹布、用力擦拭、拖地等清潔打掃工作，感到手指、手掌麻木，下班騎車回家也麻到無力、半夜常麻到醒，後來惡化到無力打掃，確診罹患腕隧道症群，開刀並復健後，恢復工作，現在會工作減量、做完會雙手泡熱水放鬆、熱敷，並拉筋、按摩，預防復發。

中山附醫職醫科主任陳俊傑指出，腕隧道症候群主要是手腕經反覆性動作、用力抓取或握緊、或不自然的姿勢，長期引起腕道內壓力增加，壓迫正中神經，典型症狀有手部麻木感、騎機車手麻，甩手後可改善、晚上常疼痛或麻痺而睡醒，甚至握不住杯碗而掉落，嚴重時手部肌肉無力或萎縮。

陳俊傑也說，肌肉骨骼傷病占職業傷病給付的6、7成，其中腕隧道症候群、扳機指和脊上肌腱炎（斷裂）又占這類4成，尤其腕隧道症候群好於清潔、搬運、美髮、烘焙人員或常用電鋸的工人等。

針對腕隧道症候群在職業病認定原則，必須從事具危害性工作至少3個月以上，且每天有一半以上時間從事該作業，手腕部不適症狀在離開作業場所後症狀明顯減輕等，但須注意排除非職業性致病因素或腕部傷害，懷疑有腕道症候群且可能與工作相關，可至職業醫學科評估，取得工作相關疾病診斷書後，向勞保局提出職業病申請勞保相關職業災害。