逆轉勝破英文！校長透露這個絕招

2017-10-26 08:24

［記者黃美珠／新埔報導］天主教私立內思高工校長湯誌龍英文聽說讀寫比一般老師流利，還天天用英文寫日記！但他學生時代卻只有考26個字母時拿過滿分，之後所有的英文考試幾乎都沒及格。他感謝這樣的學習大翻轉來自德國進修期間碰上的德語老師，對方要求他每天用德文寫日記精進自己，他把這一套用來挑戰英文，最後終於逆轉勝。

湯誌龍說，出身在鄉下貧困農家，身為老大的他根本沒有時間好好念書，所以英文一塌糊塗，唯一一次英文考試及格，就是上初中後考26個字母，此後英文就是滿江紅。

他感恩內思高工扭轉了他的一生，當年沒考上公立高中改念內思的機工科，因是天主教學校，修士有人來自德國，校內工廠的機具也不少是德國製品，從師長和教具，讓他對德國產生了仰慕。

高職畢業後他踏入職場，因為表現不錯，受長輩鼓勵繼續升學而考上了彰師大前身的省立教育學院學習工業教育，在這裡再度驚艷德國的工藝。

畢業後他拿起教鞭，在台北市立南港高工一教就是23年。這段期間他獲悉有機會透過考試去德國進修，所以他積極爭取，經在台半年的德語學習後就飛往德國待了15個月圓夢。

湯誌龍初到德國前4個月在語言中心、跟一個比他大1歲的德語老師學德文。對方很熱心，建議湯誌龍每天寫德文日記由他來修改。

還送了一句讓湯誌龍獲益匪淺的話：Reading increases your knowledge ;writing increases your thinking ability!」意謂「閱讀增加你的知識，寫作增加你的思考能力。」

起先湯誌龍只能寫單字，慢慢才擴充到片語、簡單的1、2句話。但是寫著寫著，竟開始能用德文在日記本上打起流水帳了。

有了學習德文的經驗，湯誌龍決定套用在他的破英文上。從最初的英、中文夾雜，到後來全部用英文書寫，現在算算已經寫下了21本的英文日記，其中15本還是天天都有所感的，就是沒帶到日記人在外的時候，他也不中斷這個習慣，抓了紙張寫下當天心情、心得，回家再按照日期工整黏貼上去，貫徹的意志力讓人佩服。