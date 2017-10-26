10/26 各報重點新聞一覽

2017-10-26 06:21

自由時報

屋頂種電補助4成 違建戶也行

推動綠能，大家一起「屋頂種電」！行政院長賴清德昨公布「綠能屋頂全民參與行動方案」，自明年元旦起至二○二○年，民眾在自家屋頂裝置太陽能板發電，政府將補助全額規劃費用及四十％建置費用；且屋頂若有違建也可申設。完整的補助方案及台電躉購費率，經濟部能源局將在一週內提出。

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習近平獨攬大權// 華爾街日報：中共集體領導已死

新出爐的中共第十九屆中央委員二十五日召開第一次全體會議，選出中央政治局七名常務委員，將成為總書記習近平第二個任期的新領導集團核心，但是五名新任政治局常委中並沒有明顯的接班人，習近平打破中共隔代指定接班人的慣例，加強鞏固權力，更令人質疑他在第二任屆滿後繼續掌權的野心。美國華爾街日報更以「習獨佔頂峰，集體領導已死」為標題，指習大權獨攬。

詳見習近平獨攬大權// 華爾街日報：中共集體領導已死。

賴揆：不容幫派以政黨名義擾亂社會

具有政黨身分的統促黨多次捲入聚眾滋擾等爭議事件，外界更質疑「政黨染黑」。行政院長賴清德昨首次主持治安會報，他在會中強調，幫派或團體以政黨名義進行掩護擾亂社會秩序行為，是政府絕不允許的事情；各級治安機關針對犯罪的幫派份子，務必達到「向上溯源、向下刨根」的目標，展現政府打擊組織犯罪的決心。

詳見賴揆：不容幫派以政黨名義擾亂社會。

蘋果日報

太陽能屋頂 補助４成 全民種電

為落實「2025非核家園」政策，行政院昨宣布「綠能屋頂、全民參與」行動方案，鼓勵全民在建物屋頂安裝太陽能板，政府將補助全額規劃費用及40%建置費，盼在2020年可產生300萬瓩（3GW）電力，約等於台中電廠6部機組發電能量。已裝設的民眾說，賣電平均月入1萬多元，比銀行利息還好賺。

未見接班人選 習集權主政

中共十九屆一中全會昨選出眾所矚目的新一屆領導班子，權力核心的政治局常委7人，除中共總書記習近平、總理李克強外，其餘5人，栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正都是新面孔。然常委中未出現接班人，加上「習家班」成員大舉進駐中央政治局，反映出習未來5年權力將更集中，但也為5年後習是否延任及共黨權力能否和平過渡埋下變數。

聯合報

打破隔代接班 習近平不設接班人

中共十九屆一中全會昨天召開，習近平作為中共核心完成黨內權力重組後，率另外六名中央政治局常委亮相，成為中共十九大政治系列的壓軸大戲。

這次中共十九只是換屆而非換代，中共最高權力層也因應中共黨的政治現狀和人事潛規則，被迫將大幅「吐故納新」。這次中央政治局常委會的調整，結果是「留二進五」，新進五名新血 ，此舉打破隔代接班的潛規則。那些被視為前朝安排的接班團隊，就此風流雲散。

外界盛傳六○後的胡春華與陳敏爾是入常熱門人選，並據此推斷可望成為新的接班人選，但昨天名單公布，常委皆為五○後，顯示習打破預排接班人的政治規矩。

賴揆一句話…慶富案協商破局 一銀提告了

慶富獵雷艦聯貸案昨天深夜傳出公司與銀行團債權債務協商破局。聯貸主辦行第一銀行昨天深夜發布重大訊息，認為慶富公司無能力履行債務協商條件，並認定慶富公司聯貸案違約，將召開聯貸銀行團會議，討論後續因應事宜，展開法催程序。一銀同時向高雄地檢署提出刑事告訴，並請檢調加速偵辦，若慶富公司涉及不法，也應依法辦理不容寬貸。

中國時報

蔡應把握時機 提可行互動新模式

中共十九屆一中閉幕，習近平等7常委正式亮相，中共新領導班底將如何推進兩岸關係？亞太基金會顧問趙春山說，十九大後，大陸對台重點就是「反獨促統」，反獨有急迫感，但促統沒時間表，中共會「以武制獨」。台灣想維持目前的僵持現狀的可能性極低，5年內肯定會變。面對知台又有明確目標的習近平，蔡政府應反求諸己，率先提出新問卷、新模式。

台灣西進商機 環保、醫療火紅

關於十九大後台商在大陸的商機與挑戰，資策會產業情報研究所資深總監陳子昂指出，隨著大陸朝向製造業強國邁進，並培育具有全球競爭力的一流企業，兩岸未來競爭只會增加不會減少。不過，在大陸推動「美麗中國」、「健康中國」之下，未來5年至10年，台灣倚靠自身環保、醫療照顧產業優勢，有很大商機。