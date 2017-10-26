10/26 各報重點新聞一覽

2017-10-26 06:21

自由時報

屋頂種電補助4成 違建戶也行

推動綠能，大家一起「屋頂種電」！行政院長賴清德昨公布「綠能屋頂全民參與行動方案」，自明年元旦起至二○二○年，民眾在自家屋頂裝置太陽能板發電，政府將補助全額規劃費用及四十％建置費用；且屋頂若有違建也可申設。完整的補助方案及台電躉購費率，經濟部能源局將在一週內提出。

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習近平獨攬大權// 華爾街日報：中共集體領導已死

新出爐的中共第十九屆中央委員二十五日召開第一次全體會議，選出中央政治局七名常務委員，將成為總書記習近平第二個任期的新領導集團核心，但是五名新任政治局常委中並沒有明顯的接班人，習近平打破中共隔代指定接班人的慣例，加強鞏固權力，更令人質疑他在第二任屆滿後繼續掌權的野心。美國華爾街日報更以「習獨佔頂峰，集體領導已死」為標題，指習大權獨攬。

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賴揆：不容幫派以政黨名義擾亂社會

具有政黨身分的統促黨多次捲入聚眾滋擾等爭議事件，外界更質疑「政黨染黑」。行政院長賴清德昨首次主持治安會報，他在會中強調，幫派或團體以政黨名義進行掩護擾亂社會秩序行為，是政府絕不允許的事情；各級治安機關針對犯罪的幫派份子，務必達到「向上溯源、向下刨根」的目標，展現政府打擊組織犯罪的決心。

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蘋果日報

太陽能屋頂 補助４成 全民種電

為落實「2025非核家園」政策，行政院昨宣布「綠能屋頂、全民參與」行動方案，鼓勵全民在建物屋頂安裝太陽能板，政府將補助全額規劃費用及40%建置費，盼在2020年可產生300萬瓩（3GW）電力，約等於台中電廠6部機組發電能量。已裝設的民眾說，賣電平均月入1萬多元，比銀行利息還好賺。

未見接班人選 習集權主政

中共十九屆一中全會昨選出眾所矚目的新一屆領導班子，權力核心的政治局常委7人，除中共總書記習近平、總理李克強外，其餘5人，栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正都是新面孔。然常委中未出現接班人，加上「習家班」成員大舉進駐中央政治局，反映出習未來5年權力將更集中，但也為5年後習是否延任及共黨權力能否和平過渡埋下變數。

聯合報

打破隔代接班 習近平不設接班人

中共十九屆一中全會昨天召開，習近平作為中共核心完成黨內權力重組後，率另外六名中央政治局常委亮相，成為中共十九大政治系列的壓軸大戲。

這次中共十九只是換屆而非換代，中共最高權力層也因應中共黨的政治現狀和人事潛規則，被迫將大幅「吐故納新」。這次中央政治局常委會的調整，結果是「留二進五」，新進五名新血 ，此舉打破隔代接班的潛規則。那些被視為前朝安排的接班團隊，就此風流雲散。

外界盛傳六○後的胡春華與陳敏爾是入常熱門人選，並據此推斷可望成為新的接班人選，但昨天名單公布，常委皆為五○後，顯示習打破預排接班人的政治規矩。

賴揆一句話…慶富案協商破局 一銀提告了

慶富獵雷艦聯貸案昨天深夜傳出公司與銀行團債權債務協商破局。聯貸主辦行第一銀行昨天深夜發布重大訊息，認為慶富公司無能力履行債務協商條件，並認定慶富公司聯貸案違約，將召開聯貸銀行團會議，討論後續因應事宜，展開法催程序。一銀同時向高雄地檢署提出刑事告訴，並請檢調加速偵辦，若慶富公司涉及不法，也應依法辦理不容寬貸。

中國時報

蔡應把握時機 提可行互動新模式

中共十九屆一中閉幕，習近平等7常委正式亮相，中共新領導班底將如何推進兩岸關係？亞太基金會顧問趙春山說，十九大後，大陸對台重點就是「反獨促統」，反獨有急迫感，但促統沒時間表，中共會「以武制獨」。台灣想維持目前的僵持現狀的可能性極低，5年內肯定會變。面對知台又有明確目標的習近平，蔡政府應反求諸己，率先提出新問卷、新模式。

台灣西進商機 環保、醫療火紅

關於十九大後台商在大陸的商機與挑戰，資策會產業情報研究所資深總監陳子昂指出，隨著大陸朝向製造業強國邁進，並培育具有全球競爭力的一流企業，兩岸未來競爭只會增加不會減少。不過，在大陸推動「美麗中國」、「健康中國」之下，未來5年至10年，台灣倚靠自身環保、醫療照顧產業優勢，有很大商機。

  • 行政院長賴清德昨公布「綠能屋頂全民參與行動方案」，自明年元旦起至2020年，民眾在自家屋頂裝置太陽能板發電，政府將補助全額規劃費用及40％建置費用，屋頂若有違建也可申設。（資料照）

    行政院長賴清德昨公布「綠能屋頂全民參與行動方案」，自明年元旦起至2020年，民眾在自家屋頂裝置太陽能板發電，政府將補助全額規劃費用及40％建置費用，屋頂若有違建也可申設。（資料照）

  • 中共第19屆中央政治局7名常務委員出爐，總書記習近平打破中共隔代指定接班人的慣例，獨攬大權，美國華爾街日報直指中共集體領導已死。（法新社）

    中共第19屆中央政治局7名常務委員出爐，總書記習近平打破中共隔代指定接班人的慣例，獨攬大權，美國華爾街日報直指中共集體領導已死。（法新社）

  • 行政院長賴清德昨日首次主持治安會報，強調政府絕不允許幫派或團體以政黨名義進行掩護擾亂社會秩序行為。圖為台大流血事件，白狼兒子張瑋（圖右二，取自網路）被控帶頭對學生施暴，賴揆指示追查相關背後組織。

    行政院長賴清德昨日首次主持治安會報，強調政府絕不允許幫派或團體以政黨名義進行掩護擾亂社會秩序行為。圖為台大流血事件，白狼兒子張瑋（圖右二，取自網路）被控帶頭對學生施暴，賴揆指示追查相關背後組織。