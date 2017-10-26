中南部日夜溫差10度 蘇拉颱風週五、週六最近台灣

今天由於東北風增強影響，降水方面在迎風面的大台北東側及東半部地區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-26 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（26日）、明（27日）兩天受到東北風增強影響，各地早晚天氣較涼，台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，今日午南部山區有零星短暫陣雨。

氣象局表示，今天清晨台南以北及宜花低溫約18至20度，高屏及台東約21至23度，最低溫為淡水的17.5度，白天氣溫回升，各地高溫可以來到26至29度上下，中南部日夜溫差大，可達10度左右；降雨方面，白天各地天氣大致穩定，僅南部山區在午後可能有零星短暫陣雨，晚起東北風增強，在迎風面的基隆北海岸及大台北東側降雨機率稍增，有飄雨的情形。

此外，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，沿海並有較大風浪；今晚起北部及東半部沿海有長浪發生的機率，海邊活動或作業的朋友請注意安全。

另外，今年第22號颱風蘇拉，26日2時中心位於鵝鑾鼻東南東方約1450公里之海面上，預側未來將往西北移行至琉球東南方近海，隨後將逐漸轉向為東北，朝日本南方海面前進，預估27日及28日相對距離台灣較近，但其偏轉位置以及後期路徑仍存在變數。

氣象局預估，週五、週六（27日至28日）東北風強度又再增強，這兩天也是蘇拉颱風從臺灣東方海面經過相對最接近之時，其外圍雲系亦可能使台灣附近水氣增多，但蘇拉颱風北轉往日本附近的時間點以及北轉時距離台灣遠近尚存有不確定性。下週日至下週二（29日至31日）將有另一波東北季風影響，各地氣溫稍降，迎風面基隆北海岸、北部地區及宜蘭地區仍有局部短暫雨。

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空氣品質方面，26日高屏局部地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧（下午時段）。雲林沿海風速大局部地區有揚塵發生。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 27 20 ~ 29 21 ~ 30 21 ~ 25

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日紫外線多為中量級和高量級。（圖擷取自中央氣象局）