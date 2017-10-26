超療癒萬聖節手撕麵包 做法大公開

2017-10-26 07:30

〔記者陳宇睿／台北報導〕萬聖節將在下週二（10/31）到來，除了大人、小孩要搞怪變裝，現在連麵包也要「搞鬼」應景一下，超可愛造型讓人直呼捨不得吃！

自然食。手作甜點專賣老師Miwa表示，目前超火紅、超可愛的純手工造型「手撕麵包」吃的時候要用手撕開；製作時，將麵團分割捏成小塊再放入模型中，不管方模、圓模、長條模都可以使用。

樸實的風味、千變萬化的造型，不僅風靡烘焙圈，而且在家就能輕鬆完成！現在就快跟著Miwa老師的示範，一起動手做超萌的「萬聖節手撕麵包」吧！

萬聖節手撕麵包

工具：6吋烤模

食材：高筋麵粉150克、砂糖25克、酵母粉3克、牛奶110克、蛋20克、奶油20克、鹽1克、巧克力適量、紅麴粉適量

麵團食用色粉：薑黃粉（黃）、可可粉（棕）、甜菜根粉（紅）、抹茶粉（綠）、竹碳粉（黑）、紫薯粉（紫）、梔子花粉（藍）

1.取一大盆，依序放入高筋麵粉、砂糖、酵母粉、牛奶、蛋，攪拌均勻至成團後，加入奶油、鹽，再揉至麵團表面呈光滑。

2.取出麵團，平均分割成八等分，將其滾圓後蓋上保鮮膜，以防止麵團表面乾掉。

3.陸續再取出一小團麵團攤平，依序用麵團食用色粉染色、均勻塗在麵團上，再揉捏至成團，放入碗中，蓋上保鮮膜發酵至原來體積的1.5～2倍大。

4.手指沾麵粉插入麵團中，不會回縮即為發酵完成。

5.將染色發酵好的麵團放入烤盤（多的麵團則可裝飾用），蓋上濕布於室溫下發酵約10分鐘。

6.將烤模均勻抹上奶油，避免麵團脫模時會沾黏。麵團分割成一顆約50克滾圓後，放入模型中開始做造型。烤箱預熱至攝氏150度約10分鐘，即可將做好造型的麵團放入烤箱烤30分鐘。

7.出爐後取出麵包放涼，用融化的巧克力和紅麴粉水畫上表情，即完成。