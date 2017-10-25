要開露營區？ 關西南新里山區 2度濫墾被查獲

2017-10-25 21:23

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮南新里1處約3000坪的山坡地遭違法鏟平，疑似要做露營區，1個月前已被制止施工，沒想到涉嫌違法開發的曹姓地主被控再度偷跑。今晚縣府會同新埔警分局偵查隊、關西鎮公所等共同查獲2名正在整地的怪手司機，當場查扣現場3台怪手、且漏夜傳喚曹男到案，全案將依違反水土保持法、山坡地保育利用條例罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

根據新竹縣政府農業處山坡地保育科的稽查記錄顯示，關西鎮公所早在1個月前就已經發現南新里新城段370號地號，曹姓地主未經申請就擅自開挖、整地、且興闢聯外道路，面積廣達約3000坪，使得原來是雜木林的地貌變得光禿禿一片，邊坡更是大面積被鏟平，疑似要做非法露營地。

聯合稽查小組上個月當場制止地主繼續施工後，擔心現場可能有致生土石流失之虞，正等待相關專家到場勘驗、評估，以確定是要裁罰？還是把相關行為人移送法辦？沒想到今天傍晚再度接獲民眾檢舉，發現曹姓地主不聽制止，今天再度僱工進場偷偷施工。

山保科會同公所承辦人、警方趕抵時，現場有彭姓、鍾姓2名怪手司機正在整地，非法開挖範圍雖還沒有擴大，但已明顯挑戰公權力。

所以在新埔偵查隊派員到場蒐證、東安所警力維安下，檢察官許大偉指揮以現行犯逮捕2名司機，並查扣3台怪手，並傳喚曹男到案說明，漏夜偵辦中。