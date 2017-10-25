要開露營區？ 關西南新里山區 2度濫墾被查獲

2017-10-25 21:23

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮南新里1處約3000坪的山坡地遭違法鏟平，疑似要做露營區，1個月前已被制止施工，沒想到涉嫌違法開發的曹姓地主被控再度偷跑。今晚縣府會同新埔警分局偵查隊、關西鎮公所等共同查獲2名正在整地的怪手司機，當場查扣現場3台怪手、且漏夜傳喚曹男到案，全案將依違反水土保持法、山坡地保育利用條例罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

根據新竹縣政府農業處山坡地保育科的稽查記錄顯示，關西鎮公所早在1個月前就已經發現南新里新城段370號地號，曹姓地主未經申請就擅自開挖、整地、且興闢聯外道路，面積廣達約3000坪，使得原來是雜木林的地貌變得光禿禿一片，邊坡更是大面積被鏟平，疑似要做非法露營地。

聯合稽查小組上個月當場制止地主繼續施工後，擔心現場可能有致生土石流失之虞，正等待相關專家到場勘驗、評估，以確定是要裁罰？還是把相關行為人移送法辦？沒想到今天傍晚再度接獲民眾檢舉，發現曹姓地主不聽制止，今天再度僱工進場偷偷施工。

山保科會同公所承辦人、警方趕抵時，現場有彭姓、鍾姓2名怪手司機正在整地，非法開挖範圍雖還沒有擴大，但已明顯挑戰公權力。

所以在新埔偵查隊派員到場蒐證、東安所警力維安下，檢察官許大偉指揮以現行犯逮捕2名司機，並查扣3台怪手，並傳喚曹男到案說明，漏夜偵辦中。

  • 新竹縣關西鎮南新里某曹姓地主被控涉嫌非法開挖整地疑似要做露營地，跟現場2名怪手司機將一起被依水保法等移送法辦，3台怪手則已先查扣。（記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮南新里某曹姓地主被控涉嫌非法開挖整地疑似要做露營地，跟現場2名怪手司機將一起被依水保法等移送法辦，3台怪手則已先查扣。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣政府農業處昨晚漏夜會同警方和關西鎮公所一起到南新里查緝濫墾。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府農業處昨晚漏夜會同警方和關西鎮公所一起到南新里查緝濫墾。（記者黃美珠攝）

  • 新竹地檢署檢察官許大偉今晚指揮縣府、警方和關西鎮公所，共同查緝南新里非法開發露營地案，逮捕2名怪手司機，並叫來板車當場查扣3台怪手。（記者黃美珠攝）

    新竹地檢署檢察官許大偉今晚指揮縣府、警方和關西鎮公所，共同查緝南新里非法開發露營地案，逮捕2名怪手司機，並叫來板車當場查扣3台怪手。（記者黃美珠攝）

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